Маас оценил бомбардировки Югославии странами НАТО

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten заявил, что считает правильным вмешательство стран — членов НАТО в югославский конфликт в 1999 году.
Маас оценил бомбардировки Югославии странами НАТО
  • © Reuters

При этом он уточнил, что, по его мнению, участие Германии в урегулировании ситуации определялось «ответственным подходом» Берлина.

«Тогда мы видели массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств. Я считаю, что вмешательство НАТО было правильным», — приводит слова Мааса Die Welt.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события в Югославии в 1999 году совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.

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