Маас оценил бомбардировки Югославии странами НАТО
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При этом он уточнил, что, по его мнению, участие Германии в урегулировании ситуации определялось «ответственным подходом» Берлина.
«Тогда мы видели массовые нарушения прав человека, вплоть до массовых убийств. Я считаю, что вмешательство НАТО было правильным», — приводит слова Мааса Die Welt.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события в Югославии в 1999 году совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.