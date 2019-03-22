Лавров рассказал о действиях Запада в Югославии
- Reuters
- © Maxim Shemetov
«У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всём мире под свой полный контроль», — сказал министр в интервью НТВ.
При этом он отметил, что Москва делала всё возможное, чтобы остановить бомбардировку Югославии НАТО в 1999 году.
По словам Лаврова, «югославская история» также была связана с желанием продвигать НАТО на восток.
«Сама операция, когда бомбили Сербию, осуществлялась с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты», — отметил он.
Лавров также добавил, что в 1999 году все западные страны из числа постоянных членов СБ ООН (Франция, Великобритания и США) рьяно выступали за применение силы против Югославии.
«Их поддерживали бывшие в тот период непостоянными членами СБ ООН Канада и Нидерланды», — добавил он.
24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной причиной операции руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».