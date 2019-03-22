Лавров рассказал о действиях Запада в Югославии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события в Югославии в 1999 году совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что они победили в холодной войне.

«У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всём мире под свой полный контроль», — сказал министр в интервью НТВ.

При этом он отметил, что Москва делала всё возможное, чтобы остановить бомбардировку Югославии НАТО в 1999 году.

По словам Лаврова, «югославская история» также была связана с желанием продвигать НАТО на восток.

«Сама операция, когда бомбили Сербию, осуществлялась с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты», — отметил он.

Лавров также добавил, что в 1999 году все западные страны из числа постоянных членов СБ ООН (Франция, Великобритания и США) рьяно выступали за применение силы против Югославии.

«Их поддерживали бывшие в тот период непостоянными членами СБ ООН Канада и Нидерланды», — добавил он.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной причиной операции руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».