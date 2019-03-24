Чижов назвал бомбардировки Югославии грубейшим нарушением международного права
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«История не знает сослагательного наклонения. В том, что те события, о которых вы говорите (бомбардировки натовской авиацией в центре Европы), были грубейшим нарушением международного права, сомнений нет ни у кого», — пояснил он.
Ранее в Министерстве иностранных дел России также дали оценку действиям стран — членов Североатлантического альянса в Югославии.
24 марта 1999 года началась военная операция альянса против Союзной Республики Югославия. Бомбардировки продолжались в течение 78 дней.
Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косова.
Подробнее о событиях 20-летней давности — в материале RT.