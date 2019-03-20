«Последняя трагедия тысячелетия»: в прокат выходит фильм о войне в Югославии «Балканский рубеж»

В прокат выходит военная драма режиссёра Андрея Волгина «Балканский рубеж», созданная общими усилиями российских и сербских кинематографистов. Премьера картины совпала с 20-летней годовщиной начала бомбардировок Югославии войсками НАТО. В основу сценария легли события 1999 года. Тогда российские миротворцы совершили знаменитый марш-бросок на территорию Косова, в результате которого Москве удалось раньше НАТО взять под контроль аэропорт Слатина. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Гоша Куценко и Антон Пампушный.

21 марта в прокат выходит военная драма «Балканский рубеж». Фильм основан на реальных событиях: в нём рассказывается о марш-броске российских миротворцев на Приштину во время войны в Югославии в 1999 году.

Главные герои ленты — бойцы российского спецподразделения, расформированного из-за превышения служебных полномочий во время миротворческой операции SFOR на территории Боснии и Герцеговины. Военные уволены из вооружённых сил, а возвращение на родину грозит им уголовным преследованием.

Несколько лет спустя у героев появляется шанс реабилитироваться. Для этого бойцы должны выполнить опасное задание — взять под контроль аэропорт Слатина, расположенный в 15 км от косовской столицы Приштины (сегодня — международный аэропорт Приштины). Отряду необходимо удержать объект до прибытия основных российских сил — колонны дислоцированных в Боснии миротворцев. Чтобы выполнить эту миссию, подразделению приходится вступить в неравный бой с численно превосходящими их албанскими боевиками из так называемой Армии освобождения Косова (АОК).

На фоне военных действий разворачивается история любви бывшего российского офицера спецназа Андрея Шаталова (Антон Пампушный) и сербской медсестры Ясны (Милена Радулович). Девушка в качестве добровольца направляется работать в один из госпиталей Косова, чтобы помочь местным медикам справиться с большим потоком раненых. По дороге в Косово на автобус, в котором она находится, нападают албанские боевики. К счастью, тем же рейсом едет Шаталов. Он спасает девушку.

Помимо Пампушного и Радулович, роли в «Балканском рубеже» исполнили Гоша Куценко и сербские актёры Милош Бикович и Гойко Митич. Бикович снялся в таких российских лентах, как «Солнечный удар», «Духless 2» и «Лёд». Гойко Митич хорошо знаком старшему поколению зрителей по популярным в СССР фильмам про индейцев — «Среди коршунов» (1964), «Сыновья Большой Медведицы» (1965), «Чингачгук — Большой Змей» (1967).

Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин, известный по работам над сериалами «Грач» (2012) и «Беги» (2016).

© Кадр: видео YouTube / 20th Century Fox Russia

От идеи к воплощению

По словам Куценко, являющегося также автором идеи фильма и его продюсером, тема войны в Югославии всегда его волновала.

«Я хорошо помню 1999 год. Я лежал на Таганке, смотрел мартовские бомбардировки Белграда и вдруг почувствовал себя одиноким, опустошённым овощем. Я ничего не мог сделать», — вспоминает актёр.

Мысль снять фильм о тех событиях пришла к нему позднее, в 2012 году. Вместе с продюсером Вадимом Быркиным они предложили писателю Ивану Наумову заняться изучением данной темы. Результатом совместной работы стал 350-страничный роман о любви между российским миротворцем и сербской девушкой, который в дальнейшем и послужил литературной основой для сценария.

Сняться в картине пригласили Милоша Биковича, который, в свою очередь, предложил уделить больше внимания сербским персонажам и привлечь к производству Белград. «Балканский рубеж» получил поддержку сербского Министерства культуры, а сам Бикович на съёмках исполнял задачи продюсера. Иногда ему, владеющему русским и сербским языками, приходилось выступать в качестве переводчика. По словам актёра, участие Сербии позволило сделать фильм более правдоподобным.

«Балканский рубеж» планируют показать за границей: в настоящий момент идут переговоры о прокате с 35 странами. Китай, к примеру, запустит «Балканский рубеж» на 20 тыс. экранов. Зрители ряда стран бывшей Югославии тоже получат возможность ознакомиться с лентой: фильм покажут в Сербии, Черногории и входящей в Боснию и Герцеговину Республике Сербской. Ситуация с показами в Хорватии, Македонии и в боснийской части Боснии и Герцеговины пока ещё неясна.

© Кадр: видео YouTube / 20th Century Fox Russia

Работа над сценарием

Во время создания картины её авторы столкнулись с неизбежными информационными сложностями: о спецоперации российских военных известно не так много из-за действующего до сих пор грифа секретности. По словам Куценко, он показывал различные версии сценария главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, который в 1999 году возглавлял удерживающее аэропорт Слатина подразделение. Продюсер отметил, что Евкуров не стал раскрывать подробностей тех событий, но указывал на неправдоподобные места в сценарии.

«Мы провели немало бесед. Евкуров нам, безусловно, ничего не рассказал. Но он нас очень внимательно слушал и читал, что мы писали, будил наше воображение. И благодаря нему была создана первая рабочая версия сценария, которая потом перерождалась раз тридцать», — рассказал Куценко.

В ответ на вопрос, насколько показанная в фильме история соответствует действительности, Куценко напомнил журналистам, что операция была секретной.

«Нет такой секретной операции, о которой было бы известно. Слово «секретность» из такой операции никуда и никогда не исчезает. Какой бы фильм о спецоперации вы ни смотрели, тем более американский, знайте — это всё выдумка. Всё было совершенно иначе. Как оно было, не знает никто», — заявил он.

Личный состав спецгруппы также не раскрывался, поэтому при создании образов ключевых персонажей авторы имели определённую творческую свободу и могли писать их с нуля. Так в кино появилась героиня Равшаны Курковой — женщина-снайпер Вера, которой в реальности в отряде быть не могло. Чтобы происходящее выглядело правдоподобно и актёры могли лучше вжиться в роли бойцов спецназа, к съёмкам в качестве консультантов привлекли сотрудников российских спецслужб.

© Кадр: видео YouTube / 20th Century Fox Russia

«Не шрамы, а открытые раны»

Сербские актёры отмечают, что война в Югославии так или иначе затронула каждого из них, поэтому во время съёмок они испытывали особые чувства. Милена Радулович рассказывает, что с её жившей в те годы в Косове подругой произошла история, похожая на ту, что случилась с Ясной: на автобус, в котором ехала девушка, напали албанские боевики.

Гойко Митич, в свою очередь, признался, что для него эта война стала личной драмой. Во время бомбардировок Югославии он был за границей и не мог вернуться на родину, где находилась его семья. Из-за этого он не успел увидеться с матерью до её кончины.

Милош Бикович назвал съёмки в ленте своим долгом. По его словам, для сербов и других балканских народов эта тема «всё ещё очень горячая».

«Для Сербии эта бомбёжка — последняя трагедия тысячелетия, мы её так назвали. Для нас это не свежие шрамы, а всё ещё открытые раны», — утверждает актёр.

Переброска контингента

Несмотря на то что подробности секретной спецоперации создателям ленты приходилось выдумывать, основные события в фильме имеют под собой реальную историческую основу.

В 1998 году на территории Косова начались боевые действия между сепаратистами из Армии освобождения Косова, объявившей о начале борьбы за независимость края, и регулярными югославскими войсками. АОК состояла из албанцев, подготовкой которых занимались инструкторы из США и Великобритании.

© Кадр: видео YouTube / 20th Century Fox Russia

По данным Белграда, боевики АОК совершали террористические акты на территории края, нападали на органы власти, брали в заложники местных сербов, проводили этнические чистки. Помимо этого, их обвиняли в торговле наркотиками и человеческими органами. Многие из этих фактов нашли отражение в «Балканском рубеже».

В 1999 году югославским войскам удалось вытеснить боевиков с занимаемых ими позиций, однако окончательной победе над сепаратистами помешало вмешательство западных стран. НАТО обвинило Белград в этнических чистках и без санкции ООН 24 марта начало бомбардировки Югославии. Ударам подвергались военные и гражданские объекты. По данным югославской стороны, в результате авианалётов погибли как минимум 1,7 тыс. мирных граждан, в том числе почти 400 детей. Ещё около 10 тыс. получили серьёзные ранения, сотни людей пропали без вести.

Авиационная часть операции стала подготовкой прибытия сухопутных сил натовцев. Первым делом они собирались захватить аэропорт Слатина, считавшийся важным стратегическим объектом в регионе, — только он мог принимать воздушные суда всех типов. Поэтому Россия приняла решение перебросить из Боснии и Герцеговины на территорию Косова миротворческий контингент и занять Слатину раньше НАТО. До прихода миротворцев взять под контроль аэродром должны были 18 бойцов спецназа ГРУ ГШ ВС России.

Сербы встречали российских военных как освободителей. На хронике видно, что они окружали бронемашины, скандировали «Россия!», бросали цветы и держали в руках российские флаги. Эти кадры вошли и в фильм «Балканский рубеж». Один из героев ленты отметил, что подобным образом встречали советские войска в освобождённых от нацистов городах.

Прибывшим к аэропорту войскам НАТО оставалось лишь констатировать, что стратегический объект занят российскими войсками. Воевать с ними альянс не решился: фактически это означало бы начало Третьей мировой войны. По итогам операции Россия обеспечила себе участие в миротворческой операции в Косове — KFOR.