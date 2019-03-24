В Совфеде оценили заявление НАТО о легитимности бомбардировок Югославии

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление пресс-службы НАТО о необходимости и легитимности бомбардировок Югославии.
В Совфеде оценили заявление НАТО о легитимности бомбардировок Югославии
  • РИА Новости

По словам Климова, косовский прецедент «существенным образом изменил современную политическую географию Европы».

Сенатор отметил, что главный момент — это незаконность бомбардировки.  

«Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года», — добавил Климов.

По его мнению, именно поэтому сегодня в НАТО «стыдливо маскируют всё это словесной шелухой», но, как отметил сенатор, «де-факто они совершали преступные действия».

Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными.

Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.

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