Постпредство России при НАТО: на Западе не усвоили урок трагедии в Югославии

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В постоянном представительстве России при НАТО заявили, что страны Запада не усвоили урок трагедии в Югославии, когда республика подверглась бомбардировкам стран — членов Североатлантического альянса.
Постпредство России при НАТО: на Западе не усвоили урок трагедии в Югославии
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«В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии... быстрыми методами «силовой хирургии», — цитирует ТАСС представителя миссии.

По его словам, как в дальнейшем показали действия государств Запада на территории стран Ближнего Востока, в частности, в Ираке и Ливии, «уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены».

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что действия НАТО в Югославии являются грубейшим нарушением норм международного права.

24 марта 1999 года началась военная операция альянса против Союзной Республики Югославия. 

Подробнее о событиях — в материале RT.

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