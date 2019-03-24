Постпредство России при НАТО: на Западе не усвоили урок трагедии в Югославии

В постоянном представительстве России при НАТО заявили, что страны Запада не усвоили урок трагедии в Югославии, когда республика подверглась бомбардировкам стран — членов Североатлантического альянса.

«В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии... быстрыми методами «силовой хирургии», — цитирует ТАСС представителя миссии.

По его словам, как в дальнейшем показали действия государств Запада на территории стран Ближнего Востока, в частности, в Ираке и Ливии, «уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены».

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что действия НАТО в Югославии являются грубейшим нарушением норм международного права.

24 марта 1999 года началась военная операция альянса против Союзной Республики Югославия.

Подробнее о событиях — в материале RT.