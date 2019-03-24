Экс-глава МИД Югославии считает, что агрессия НАТО 1999 года была неизбежной

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Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны из-за планов альянса по расширению в сторону России, заявил министр иностранных дел Союзной Республики Югославия в 1998—2000 годах Живадин Йованович.
Экс-глава МИД Югославии считает, что агрессия НАТО 1999 года была неизбежной
  • © Reuters

«Не было никакой возможности избежать агрессии НАТО, потому что она имела глобальное геополитическое значение для агрессоров. Они хотели продемонстрировать свою силу вопреки международному праву и ООН, получить открытое пространство для применения стратегии военной экспансии на юго-восток», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, им «нужен был прецедент, чтобы они могли глобализовать интервенционизм вне системы ООН, не консультируясь с Советом Безопасности».

Йованович отметил, что после агрессии НАТО близ города Урошеваца в Косове и Метохии была построена самая большая военная база на Европейском континенте.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что действия стран — членов НАТО в Югославии в 1999 году являются грубейшим нарушением норм международного права.

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