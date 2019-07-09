«Не вижу никакой проблемы»: как Зеленский предложил решить вопрос о русском языке в Донбассе

Русский язык в Донбассе может получить особый статус, когда на Украине закончится война, заявил Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, «никакой проблемы» в этом вопросе нет, жителям просто необходимо обратиться с соответствующей просьбой к Киеву. Эксперты отмечают, что Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял о намерении установить мир в стране, однако никаких практических шагов его администрация до сих пор не предприняла.

Русский язык может получить в Донбассе особый статус, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что мы когда-то прекратим войну — и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чём здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — отметил украинский президент.

По словам Зеленского, на Украине нет проблем с употреблением русского языка в повседневной жизни — всё дело в «информационной войне».

«Я вот президент, и я говорю с вами как хочу», — сказал Зеленский по-русски. Он добавил, что если от жителей региона поступит соответствующая просьба, то власти смогут рассмотреть этот вопрос.

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», — заявил Зеленский.

Вместе с тем, по словам президента, официальным языком в стране останется украинский.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов предположил, что в команде Зеленского начали осознавать, что необходимо устранять причины конфликта в Донбассе.

«Как известно, именно гонения на русский язык спровоцировали возмущение жителей Донбасса, которые в подавляющем большинстве говорят именно на русском. Поэтому, я думаю, что всё это отголоски требований России к исполнению Минских соглашений», — сказал парламентарий в беседе с RT.

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Он отметил, что на Украине, особенно на западе страны, многие против выполнения Минских соглашений.

«Нам хочется верить, что если не Зеленский, то какой-то другой политик, который встанет у руля Украины, рано или поздно приведёт многострадальный украинский народ к миру и согласию», — подытожил депутат.

Закон об исключительности украинского языка

На Украине на государственном уровне ограничено использование русского языка.

В мае 2019 года экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Этот документ предписывает, что граждане Украины должны общаться на украинском языке в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях, больницах и ряде других общественных мест. Требования не распространяются на личное общение и религиозные обряды.

Ещё до принятия присяги Зеленский заявил, что намерен проверить подписанный Порошенко закон на предмет соответствия Конституции. Тогда избранный глава государства отметил, что проект стал заложником политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом. Однако после вступления Зеленского в должность президента практических шагов в отношении этой нормы предпринято не было.

«Имел в виду что-то другое»

В начале июля глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что решением донбасского конфликта могло бы стать предоставление русскому языку статуса государственного на территории непризнанных республик при условии их возвращения в состав Украины.

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Призывы ограничить права русскоязычного населения, с которыми выступали пришедшие в 2014 году к власти политики, стали одной из ключевых причин конфликта на юго-востоке Украины.

В итоге заявление Богдана раскритиковали политические оппоненты Зеленского. В частности, экс-президент Украины Порошенко в этой связи заявил о «ползучем российском реванше».

В свою очередь, в партии «Слуга народа» подчеркнули, что слова Богдана — его личная позиция.

«Для нас определяющим является положение Конституции Украины, согласно которому единственный государственный язык на Украине — украинский», — сказал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

Как полагает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, пока не стоит всерьёз воспринимать слова Зеленского.

«Он сейчас говорит одно, через два часа мы услышим заявление от его команды, потом мы увидим протесты радикалов, а потом будет объяснение, что Зеленский имел в виду что-то другое», — сказал эксперт в беседе с RT.

Аналитик отметил, что заявления Киева не вызывают доверия, поскольку за ними часто следуют опровержения. По словам Дудчака, представители Зеленского не стремятся установить диалог с жителями Донбасса и Россией.

«Вчера была отличная возможность не сорвать диалог между Россией и Украиной, также можно было провести аналогичное событие, телемост с ДНР и ЛНР. Но под давлением радикалов Зеленский сдал позиции», — сказал эксперт.

Вместе с тем он отметил, что стоит дождаться выборов в Раду, которые пройдут 21 июля.

«Не стоит сейчас всерьёз воспринимать все заявления, которые делают до выборов в Верховную раду. Хотя, честно говоря, я не обольщаюсь насчёт того, что он реально что-то хочет сделать», — подытожил эксперт.