«Боятся высказывать своё мнение»: как украинцы относятся к инициативам Киева в отношении русского языка

В начале недели на сайте президента Украины зарегистрировали петицию в поддержку присвоения русскому языку статуса второго государственного. Автор обращения считает, что эта мера помогла бы устранить конфликт в украинском обществе. Согласно проведённым в начале июня социологическим опросам, порядка 21% жителей выступают за то, чтобы присвоить русскому статус государственного языка. По мнению экспертов, недовольство дискриминационной языковой политикой в определённой части общества сохраняется, но люди боятся открыто заявлять о своих взглядах. Владимир Зеленский не приветствует принятые до него законы о запрете русского языка, но он тоже едва ли решится пойти наперекор радикально настроенной части электората, считают эксперты.

На минувшей неделе на сайте президента Украины была опубликована петиция в поддержку присвоения русскому языку статуса второго государственного «в целях устранения конфликта в обществе». По данным на 9 июня, её подписали более 900 человек.

Автор обращения призывает перенять в этом вопросе «передовой опыт» Канады, Швейцарии, Бельгии и Финляндии.

Чтобы обращение поступило на рассмотрение к главе государства, оно должно набрать не менее 25 тыс. подписей в течение трёх месяцев. Соответствующие правила изложены на сайте президента Украины.

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Как показал опрос, проведённый социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня, 21% жителей страны выступают за предоставление русскому языку государственного статуса. Ещё 11% респондентов высказались за придание русскому официального статуса. Чаще всего такие ответы давали жители восточных регионов, отмечают социологи. 66% опрошенных считают, что украинский должен быть единственным государственным языком.

Результаты опроса, проведённого в мае — июне 2017 года Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда имени Фридриха Эберта на Украине и в Белоруссии, показали, что 60,4% украинцев в быту преимущественно общаются на украинском языке. При этом 37,8% респондентов заявили, что говорят дома на русском, 1,6% — на других языках.

По словам директора НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, языковой вопрос — традиционная линия раскола украинского общества. Он остаётся актуальным с момента обретения Украиной независимости.

«В 1990-е годы было очень много дискуссий на эту тему, и с демократической точки зрения было бы правильно наделить русский язык статусом государственного. Но сегодня, с учётом текущей конъюнктуры, надеяться на это не приходится», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в комментарии RT, что «в украинском обществе по-прежнему наблюдается глубокий раскол по языковому вопросу».

«После войны в Донбассе, преследования журналистов, убийств писателей и адвокатов многие украинцы боятся откровенно высказывать своё мнение, в том числе и по языковому вопросу», — отметил эксперт.

«Армия! Язык! Вера!»

Как отмечают эксперты, в 2014 году языковые разногласия стали одной из причин конфликта, разгоревшегося в Донбассе. Февральский госпереворот был осуществлён под антироссийскими лозунгами. В качестве движущей силы «евромайдана» выступили радикальные националистические группировки, требовавшие пересмотреть национальную и языковую политику в стране.

Одним из первых решений «постреволюционной» Верховной рады стала отмена принятого в 2012 году закона об основах государственной языковой политики. Документ позволял наделять статусом регионального язык национального меньшинства в той области страны, где он является родным не менее чем для 10% населения. Решение парламента спровоцировало волну выступлений его сторонников и противников. В результате спикер парламента Александр Турчинов заблокировал отмену языкового закона.

Верховная рада

Reuters

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Однако это была только временная отсрочка — новое руководство страны и ставшие ведущей политической силой националисты считали наступление на русский язык своим долгом и отождествляли эту политику с «патриотизмом».

Осенью 2017 года вступил в силу новый закон «Об образовании», согласно которому все учебные учреждения должны перейти до 2020 года к преподаванию на украинском языке. Единственным «послаблением» стали уроки русского языка в качестве отдельной дисциплины для детей из русских семей.

Впрочем, закон коснулся и других национальных меньшинств, например этнических венгров. Будапешт раскритиковал этот документ. Чтобы защитить интересы проживающих на Украине соотечественников, власти Венгрии открыли для них упрощённую выдачу венгерского гражданства. Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы (СЕ) приняла резолюцию, осуждающую новую языковую политику Украины в сфере образования.

Однако возражения Будапешта и СЕ не остановили Киев. В этом же году в силу вступил закон о языковой квоте на телевидении. Согласно введённым нормам, не менее 75% вещания центральных телеканалов должно вестись на украинском языке, региональных — не менее 60%.

Кроме того, на Украине стали появляться инициативы о запрете русского языка на местах. В конце прошлого года за лишение русского языка регионального статуса проголосовал Харьковский областной совет, мораторий на использование «русскоязычного культурного продукта» был введён в Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Львовской областях.

«Армия! Язык! Вера!» — предвыборный лозунг Петра Порошенко

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Аналогичное решение приняли власти Волынской области. Они мотивировали такой шаг тем, что запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» позволит им защититься от «гибридных воздействий государства-агрессора».

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При этом Пётр Порошенко включил языковой вопрос в свою предвыборную повестку.

«Армия! Язык! Вера! Мы идём своим путём!» — под такими лозунгами политик начал свою предвыборную кампанию, за время которой успел провести закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Документ находился на рассмотрении в Раде с лета 2017 года, но получил ход лишь во время предвыборной кампании. В апреле 2019-го парламент принял законопроект во втором чтении. В него было внесено 2 тыс. поправок, большинство из которых были отклонены.

Порошенко подписал закон после второго тура президентских выборов. В нём говорится о переводе обучения в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных учреждениях на украинский язык. Для младшеклассников допускается обучение на родном языке при создании отдельных классов или групп. В высших учебных заведениях возможно преподавание на одном из языков стран — участниц Евросоюза.

Согласно принятому закону, все культурно-массовые мероприятия в стране могут проводиться только на государственном языке. Издательства должны отныне следить за тем, чтобы тиражи изданий на украинском языке не уступали по объёмам напечатанной на других языках продукции. Меняются языковые квоты и для СМИ — теперь телеканалы не могут выпускать в эфир менее 90% украиноязычных передач.

«Полицейское репрессивное государство»

По мнению Богдана Безпалько, новый закон стал дополнительным инструментом в руках националистически настроенных кругов.

«Это ещё один репрессивный аппарат, который призван полностью вытеснить русский язык из сферы образования, медиа, культурной и государственной жизни. При этом подобная практика противоречит обязательствам, которые Украина взяла на себя, ратифицировав Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств», — уверен эксперт.

При этом ярые сторонники реформы опасаются, что новый президент Украины Владимир Зеленский попытается инициировать отмену закона, подписанного его предшественником.

Так, вице-премьер Украины Павел Розенко даже пригрозил новому руководству страны очередным «госпереворотом», если власть пересмотрит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий подозревает, что команда Зеленского может попытаться не только пересмотреть языковую политику, но и отменить «декоммунизацию».

Владимир Зеленский

Reuters

© Francois Lenoir

«Земля под вами будет гореть», — предупредил политик окружение нового президента, подчеркнув, что делает своё заявление «и от имени Верховной рады, и от имени правительства».

Напомним, в марте Зеленский высказался против давления на русский язык со стороны государства.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык...» — заявил тогда политик.

После того как Порошенко подписал закон о языке, Зеленский пообещал тщательно проанализировать документ. Политик подчеркнул, что принятый закон стал «заложником» политической риторики и был принят поспешно, без необходимой общественной дискуссии.

По мнению Безпалько, ситуация с русским языком, скорее всего, не изменится и при Зеленском. Пока что украинский лидер не отменил закон, который подписал Порошенко, и не инициировал никаких публичных слушаний по этому вопросу.

«Если русскому языку придадут статус государственного или равного, то он начнёт доминировать над украинским. Это прекрасно понимают украинские националисты. Они настаивают на репрессивных, неравных условиях для русского языка», — отметил эксперт.

Говоря о том, почему петиция в поддержку русского языка пока не получила широкой поддержки на Украине, аналитики обращают внимание на дефицит политических структур, которые могли бы продвигать подобные инициативы.

«Люди недовольны, но не протестуют против принимаемых властями языковых норм по простой причине — в стране нет политических организаций, которые могли бы координировать такую активность. Консолидированные действия могли бы изменить ситуацию», — считает Денис Денисов.