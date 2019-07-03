«Заглушить националистов сложно»: с какими трудностями столкнётся Зеленский при решении языкового вопроса

Слова главы администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что русскому языку следует придать региональный статус в Донбассе, не имеют отношения к позиции партии «Слуга народа». Об этом заявил представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук. Ранее политические оппоненты Зеленского, воспользовавшись высказыванием Богдана, обвинили действующую власть в «разделении украинцев» и «ползучем российском реванше». Политологи отмечают, что националистические идеи продолжают главенствовать в государственной политике Киева, а новый президент вынужден лавировать между агрессивно настроенными радикалами, истеблишментом и населением.

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» открестилась от заявления главы администрации президента Андрея Богдана о том, что русский язык может получить в Донбассе статус регионального. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова Богдана не совпадают с партийной программой.

«Мне кажется, следует рассматривать (заявление Богдана. — RT) как личную позицию Андрея Богдана… Для нас определяющим является положение Конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком на Украине является украинский язык», — заявил Стефанчук в эфире телеканала ICTV.

Ранее высказывание Богдана раскритиковали политические оппоненты Зеленского. По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, сама идея придания русскому языку статуса регионального направлена против единства украинцев.

«Идею русского языка как регионального придумали в Кремле исключительно для искусственного разделения украинцев и политического шантажа. Поэтому статус русского как регионального всегда использовался не для защиты «языка», а для агитации за «русский мир». Надо, чтобы это помнили «у Зеленского», — написал политик в своём Twitter.

Ранее он пригрозил новым «майданом» в случае отмены так называемого закона о языке, принятом при Порошенко. Таким образом Кириленко прокомментировал ходатайство группы депутатов Рады в Конституционном суде о проверке закона на соответствие Конституции.

Выступил с критикой в адрес команды Зеленского и бывший украинский лидер.

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится всё более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального в Донбассе», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Накануне глава президентской администрации Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина» заявил, что решением донбасского конфликта могло бы стать предоставление русскому языку статуса государственного на территории непризнанных республик при условии их возвращения в состав Украины.

«Я сам из Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык и за Украину. Но у нас есть проблема, её надо решать», — цитирует Богдана «Украина.ру».

«Реакция должна быть сильной»

Напомним, угрозы ограничить права русскоязычного населения, звучавшие от пришедших в 2014 году к власти политиков, стали одной из ключевых причин конфликта на юго-востоке Украины.

Тогда радикальные группировки быстро стали движущей силой «евромайдана». Учитывая, что большинство жителей целого ряда украинских регионов — русскоязычные, утверждение антироссийских идей как фундамента государственной идеологии создало благодатную почву для конфликта. В результате уже шестой год подряд в Донбассе не прекращается вооружённое противостояние между самопровозглашёнными республиками и ВСУ.

Евромайдан, 2014 год

© Gleb Garanich / Reuters

Борьба с русским языком началась на Украине сразу после госпереворота. Одним из первых своих постановлений новая Рада отменила действовавший с 2012 года закон об основах государственной языковой политики. Тот документ позволял наделять язык, который является родным не менее чем для 10% населения региона, статусом регионального. И предложение Андрея Богдана по сути подразумевало возвращение к этой практике.

В 2017 году вступил в силу закон «Об образовании», запрещающий вести преподавание на языках национальных меньшинств. Это не только возмутило русскоязычное население, но и обеспокоило этнических венгров, проживающих на Украине. Тем не менее в том же году украинские власти ввели языковые квоты на телевидении — не менее 75% вещания центральных телеканалов должно вестись на украинском.

Финальным аккордом стал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — Пётр Порошенко подписал его уже после первого тура президентской кампании, когда большинство аналитиков прочили победу на выборах Владимиру Зеленскому.

Постамент снесённого ранее памятника Ленину в Харькове

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Россия, в свою очередь, не оставляет попыток добиться соблюдения прав русскоязычных граждан соседней республики. Так, Москва вновь выступила с инцициативой созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения языкового закона на Украине. Ранее РФ предлагала организовать такую дискуссию 20 мая — в день вступления в силу украинского закона о языке. Но остальные члены СБ ООН не стали выносить этот вопрос на повестку дня.

Эксперты полагают, что и на этот раз международное сообщество не поддержит призыв Москвы, но при этом допускают, что к реакции международных институтов могут прислушаться в Киеве.

«Однако, конечно, реакция должна быть очень сильной. Сейчас, к сожалению, за исключением редких ремарок, мировое сообщество пока смотрит на происходящее на Украине сквозь пальцы», — пояснила в интервью RT политолог Анна Арямова.

«Агрессивная и опасная группа»

Стоит отметить, что ограничение использования русского языка — лишь часть общей политики Киева, принявшей в последние годы отчётливый националистический вектор.

Так, с 2015 года в стране действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» — упоминание нацистского режима в этом контексте эксперты оценивают как довольно неловкую попытку закамуфлировать истинные цели документа.

Закон позволил властям начать в стране массовую кампанию по переименованию советских топонимов, а также сносу памятников советским военным и политическим деятелям.

В то же время активность радикальных националистических группировок лишь поощряется. А напрямую сотрудничавшей с фашистскими войсками организации ОУН-УПА* был даже присвоен статус борца за независимость Украины.

Любое противодействие этой политике вызывает протест не только у киевских властей, но и у различных националистических группировок.

Например, 2 июля боевики «Национального корпуса» вывесили у здания городского совета в Харькове символические чучела депутатов, проголосовавших ранее за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Идти наперекор националистам в современных украинских реалиях небезопасно, считают эксперты. Даже те политики, которые придерживаются гораздо более умеренных взглядов, вынуждены соотносить свои высказывания и поступки с националистическими установками, отмечают аналитики.

Например, сразу после своей победы на выборах Владимир Зеленский обещал тщательно проверить закон о языке «на соблюдение прав и интересов граждан». Как отмечал тогда новый президент, закон стал «заложником политической риторики», так как рассматривался во время предвыборной кампании, а на практике поддержка украинского языка должна проводиться при помощи стимулирующих мер, а не запретов.

Однако после инаугурации эти планы сошли на нет: Зеленский сообщил, что не будет инициировать проверку закона о языке на соответствие Конституции, хотя и не помешает сделать это депутатам Рады.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

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По словам экспертов, националистическая идеология на Украине за последние годы набрала такой вес, что сейчас команде Зеленского в любом случае придётся с ней считаться.

«Националисты представляют сейчас наиболее активную, агрессивную часть населения, которая постоянно эксплуатируется разными силами, как внешними, так и внутренними. Националистическая идеология стала для Украины миной замедленного действия, сейчас это грозный политический инструмент, и в чьих руках он окажется — большой вопрос. Ясно то, что пока он не находится в руках Владимира Зеленского и его союзников», — отметила Арямова в интервью RT.

Следование в русле радикального украинского национализма может принести политикам краткосрочные дивиденды, но при этом привести к краху в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты.

Именно под националистическими лозунгами Украина пришла к вооружённому конфликту на юго-востоке и погрузилась в экономический кризис, и во время избирательной кампании жители Украины продемонстрировали своё отношение к этому, проголосовав за Зеленского. Однако между избирательными циклами на первый план снова выходят агрессивные и сплочённые группы националистов, констатируют политологи.

Евромайдан

© Vasily Fedosenko/Reuters

«Как показало президентство Порошенко, украинский национализм лишён смысла, не способен дать Украине какие-то преимущества. Если Зеленский встанет на эту же платформу, то его тоже, скорее всего, ждёт политическое фиаско», — считает Анна Арямова.

Однако балансировать между мнением пассивного большинства и активными националистическими группировками команде Зеленского непросто — политик уже показал, что готов отказываться от своих обещаний, чтобы не раздражать радикалов. Такую точку зрения в интервью RT высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

«Украинские националисты показали, на что они способны, это крайне агрессивная и опасная группа. Сейчас Зеленский пытается лавировать между ними, политическим истеблишментом и молчаливым большинством. Но эти шатания говорят о слабой подготовке его команды, хаотичности работы», — пояснил Шаповалов.

Пока что на Украине наблюдается замкнутый круг — радикалы давят на политиков, что, в свою очередь, не позволяет снизить накал русофобии в государственной риторике и ещё больше закрепляет национализм в качестве главенствующей идеологии, отмечают политологи.

«Непонятно, сможет ли Украина выйти из этой ловушки. В любом случае для этого у власти должны оказаться очень опытные и сильные политики, потому что подавить и заглушить националистические группировки очень сложно. На мой взгляд, необходима виртуозная синхронная работа спецслужб, силовиков и государственной пропаганды. И, конечно, государство должно предложить альтернативную идеологию. Киеву стоило бы отказаться от планов ликвидировать всё русское, а вместо этого продвигать идею деятельной борьбы за благополучие самой Украины и украинцев», — подытожила Арямова.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).