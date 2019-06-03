«Серьёзный вызов для новой власти»: на Украине радикалы снесли бюст маршала Жукова

Радикалы в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова. Националисты заявили, что действовали в рамках закона о декоммунизации, и сказали, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». Сообщения о действиях полиции разнятся, но МВД Украины утверждает, что пострадали как минимум трое сотрудников правоохранительных органов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что произошедшее станет серьёзным вызовом для нового руководства Украины.

В Харькове националисты опрокинули бюст маршала СССР Георгия Жукова. Инцидент произошёл во время пикета, который радикалы провели во время съезда харьковских властей.

По словам одного из руководителей партии «Национальный корпус», бюст снесли в рамках исполнения закона о декоммунизации. На место опрокинутого памятника радикалы установили флаг Украины.

«Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине», — сказал представитель националистов Максим Жорин в эфире канала 112.

Националист заявил, что памятник Жукову охраняют по распоряжению мэра Харькова вразрез с законом о декоммунизации.

«Он делал всё, чтобы документы на его снос прятались, терялись, его постоянно охраняли», — сказал Жорин.

Неподалёку от места, где произошёл инцидент, проходил съезд партии «Доверяй делам», в котором приняли участие мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Накануне съезда у здания собрались националисты.

Как сообщает Интерфакс-Украина, позднее радикалы двинулись в сторону бюста Жукова, установленного в нескольких сотнях метров от Дворца спорта. По информации агентства, полиция последовала за националистами и попыталась помешать им осквернить памятник, но у них ничего не получилось.

Однако ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что полиция не вмешивалась в ситуацию. Впоследствии МВД Украины сообщило, что трое «обеспечивавших порядок» возле памятника сотрудников ведомства получили химический ожог глаз из-за распылённого слезоточивого газа и были доставлены в больницу. Заведено два уголовных дела.

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Під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп 👉 https://t.co/Lp9rzQFajDpic.twitter.com/QJhtKFrtbz — МВС України (@MVS_UA) June 2, 2019

Мэр Харькова Кернес заявил, что памятник «в ближайшее время» восстановят за счёт пожертвований фонда «Возрождение».

Закон о декоммунизации — обобщающее название пакета из четырёх правовых актов, подписанных президентом Петром Порошенко 15 мая 2015 года. Они включали в себя комплекс мероприятий по борьбе с «тоталитарным наследием», таких как запрет на пропаганду коммунистической и нацистской символик, массовое переименование городов и сёл, названия которых напоминают о временах СССР, а также уничтожение памятников советской эпохи и ряд других мер.

В частности, на Украине систематически демонтируют монументы воинской славы. Последний такой случай произошёл во Львове в марте 2019 года, когда снесли стелу Монумента Славы, причём сделать это удалось лишь после нескольких безуспешных попыток. Кроме того, в апреле 2019 года националисты снесли бюст генерала Николая Ватутина в Черниговской области.

Сложивший полномочия президента Порошенко, ещё будучи на посту, неоднократно называл декоммунизацию одним из главных своих достижений. Он заявлял, что этот процесс имеет огромное значение для культурного обновления страны, «прощания» с Россией и СССР, а также «деколонизации коллективной памяти».

«Вызов для новой власти»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее 2 июня в Харькове станет серьёзным вызовом для новой власти Украины.

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По её словам, официальному Киеву «придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также отреагировал на действия украинских националистов и заявил, что они ничем не прославились, а лишь покрыли себя позором.

«Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгию Жукову», — отметил Кадыров.

В свою очередь, Общественная палата РФ призвала Украину публично осудить вандалов в Харькове. Об этом заявила в воскресенье председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Призываем новое политическое руководство перестать потакать тем гражданам, которые придерживаются радикальных идеологий. Необходимо публично осудить эти действия, также публично найти вандалов, чтобы они отвечали по всей строгости закона», — говорится в заявлении Суторминой, которое распространила пресс-служба Общественной палаты.

Представитель ОП отметила, что Жуков — герой не только для России и не только для Украины. Кроме того, она призвала ОБСЕ обратить внимание на осквернение памятника советскому маршалу.