На Украине разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

В селе Циркуны Харьковской области вандалы разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что в правоохранительные органы об инциденте сообщил заместитель председателя Циркуновского сельского совета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.

В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и причастных к нему лиц.

Уточнятся, что также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в центре Киева радикалы попытались снести памятник Ватутину.