На Украине разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
- ©ГУ Національної поліції в Харківській області
Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что в правоохранительные органы об инциденте сообщил заместитель председателя Циркуновского сельского совета.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.
В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и причастных к нему лиц.
Уточнятся, что также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в центре Киева радикалы попытались снести памятник Ватутину.