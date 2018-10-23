На Украине разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

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В селе Циркуны Харьковской области вандалы разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На Украине разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
  • ©ГУ Національної поліції в Харківській області

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что в правоохранительные органы об инциденте сообщил заместитель председателя Циркуновского сельского совета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.

В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и причастных к нему лиц.

Уточнятся, что также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в центре Киева радикалы попытались снести памятник Ватутину.

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