Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
- РИА Новости
«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится всё более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе», — написал он в Facebook.
Как отметил Порошенко, «торговля языком» не принесёт Украине никаких дивидендов.
«И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым», — добавил он.
По его словам, главной целью реванша является остановка движения Украины к членству в ЕС и НАТО и возвращение в сферу влияния России.
«Именно поэтому «Европейская Солидарность», наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ — Евроатлантическое Хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там — чёткие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», — добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального, при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
В Государственной думе прокомментировали RT слова Богдана.