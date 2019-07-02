Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

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Бывший украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал «прозвучавшее предложение» предоставить статус официального русскому языку в Донбассе.
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
  • РИА Новости

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится всё более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе», — написал он в Facebook.

Как отметил Порошенко, «торговля языком» не принесёт Украине никаких дивидендов.

«И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым», — добавил он.

По его словам, главной целью реванша является остановка движения Украины к членству в ЕС и НАТО и возвращение в сферу влияния России.

«Именно поэтому «Европейская Солидарность», наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ — Евроатлантическое Хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там — чёткие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», — добавил он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального, при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

В Государственной думе прокомментировали RT слова Богдана

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