В Киеве назвали условие изменения статуса русского языка в Донбассе

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина» заявил, что, по его мнению, русский язык в Донецке и Луганске мог бы получить статус регионального, при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория Донбасса будет находиться в составе Украины.

«Лично моё мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал Богдан.

В июле на Украине вступит в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ предусматривает исключительное использование украинского языка в целом ряде сфер деятельности, в частности в органах государственной власти, учебных заведениях, больницах.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя данный документ, заявил, что на Украине «вводится языковая инквизиция».

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал проверить закон на соответствие Конституции Украины.