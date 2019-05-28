Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины», — написала дипломат.

Это, по её мнению, доказывает, что принятый ранее на Украине закон о языке «никому, кроме крайних националистов, не нужен».

Документ с соответствующим обращением львовских чиновников опубликовал сайт «Гордон» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Закон о государственном языке, принятый Верховной радой в апреле, вступит в силу в июле.

Он предусматривает исключительное использование украинского языка во множестве сфер деятельности, в частности, в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя данный документ, заявил, что на Украине «вводится языковая инквизиция».

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