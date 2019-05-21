МИД России сожалеет о блокировке СБ ООН повестки по закону о языке на Украине

Москва сожалеет, что Совбез ООН заблокировал проведение заседания по закону о государственном языке на Украине. Об этом заявили в МИД России.

«Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания», — говорится в комментарии.

Как отмечается, члены СБ таким образом «отказались дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявили двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране».

В ведомстве подчеркнули, что документ стал «инструментом в борьбе за власть беспринципными политическими деятелями» на Украине.

20 мая Совбез отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о госязыке. Против него проголосовали шесть стран.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала их решение.