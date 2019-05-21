МИД России сожалеет о блокировке СБ ООН повестки по закону о языке на Украине
- РИА Новости
«Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания», — говорится в комментарии.
Как отмечается, члены СБ таким образом «отказались дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявили двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране».
В ведомстве подчеркнули, что документ стал «инструментом в борьбе за власть беспринципными политическими деятелями» на Украине.
20 мая Совбез отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о госязыке. Против него проголосовали шесть стран.
Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала их решение.