Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
- РИА Новости
Как указывается на сайте организации, письмом от 22 мая глава мониторингового комитета ПАСЕ запросил мнение комиссии относительно данного документа.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совбезе ООН украинский закон о языке.
Закон о государственном языке вступит в силу на Украине в июле. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.