Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

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Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного.
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
  • РИА Новости

Как указывается на сайте организации, письмом от 22 мая глава мониторингового комитета ПАСЕ запросил мнение комиссии относительно данного документа.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совбезе ООН украинский закон о языке.

Закон о государственном языке вступит в силу на Украине в июле. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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