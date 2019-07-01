В Госдуме оценили условие изменения статуса русского языка в Донбассе

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана об условиях, на которых русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального.
В Госдуме оценили условие изменения статуса русского языка в Донбассе
  • РИА Новости

«Есть вещи, которые не могут оговариваться условиями. Если человек хочет разговаривать на каком-то языке — это его право. Естественно, что на территории Украины украинский язык не может не быть государственным», — заявил депутат.

По его словам, несмотря на это, при выборе государственного языка на Украине нельзя не учитывать культурный фон её жителей.

«Если исходить из того, какое количество людей разговаривает на русском языке, для которых русский язык является родным и важным в культурном отношении, то в равной степени для Донбасса, Киева и других территорий, по моему глубокому убеждению, для человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком», — добавил Новиков.

Ранее Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донецке и Луганске при условии, что государственным языком останется украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.

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