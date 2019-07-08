Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе. По его словам, нужно учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.

«Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чём здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — высказался Зеленский о возможности предоставления русскому языку особого статуса в Донбассе.

Как отметил украинский лидер, «велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке».

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, — я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.

При этом он отметил, что государственным языком в стране останется украинский.

Ранее Зеленский высказывался по поводу использования русского языка в Донбассе.