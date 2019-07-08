«Националисты диктуют правила всей стране»: почему отменён телемост между Украиной и Россией

Руководство украинского телеканала NEWSONE было вынуждено отказаться от идеи проведения прямого телемоста между Россией и Украиной из-за давления и угроз. Об этом сообщается на сайте телеканала. Перспектива прямого диалога украинцев и россиян оказалась неприемлемой для значительной части украинской политической элиты, констатируют эксперты. А отмена телемоста продемонстрировала слабость правящего политического класса Киева и влияние националистов на принятие решений в стране.

Телемост, который ранее планировали провести российские и украинские журналисты, отменён из-за угроз, поступивших в адрес украинского телеканала NEWSONE.

«Телеканал NEWSONE сообщает, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона», — говорится на сайте украинского канала.

Руководство NEWSONE отметило, что хотело бы мира для Украины, но некоторым силам это невыгодно.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, реакция официального Киева на идею провести телемост между Украиной и Россией очень показательна.

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«Если бы на Украине действительно была свобода слова и желание слышать мнения представителей других государств, они обязательно согласились бы на проведение телемоста. Тем не менее у власти в стране находится фактически бывшая команда Порошенко — националисты, запугавшие всю страну. Те, кто дорвался до власти в стране, не хотят знать правду, не стремятся к миру и согласию», — заявил сенатор в беседе с RT.

Однако в пресс-службе телеканала «Россия 1» заявили, что не видят причин отказываться от телемарафон с украинским NEWSONE.

«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — приводит ТАСС сообщение холдинга.

Напомним, ранее телеканал «Россия 1» анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить» с NEWSONE, который был запланирован на 12 июля. Предполагалось, что во время эфира жители России и Украины смогут напрямую обсудить волнующие их вопросы. Ведущими с российской стороны выбрали Марию Ситтель и Андрея Малахова, а с украинской — Елену Кирик и Василия Голованова.

«На Владимира Зеленского надавили, поэтому к данному вопросу подключилось СНБО и СБУ. Они фактически запугали журналистов. А президенту даже пришлось записать видеообращение. Всё это говорит о том, что президент на Украине слаб. Всё решает некая общественность, которая даже не представляет интересы большинства населения страны», — прокомментировал ситуацию источник RT в партии «Самопомощь».

Отменой телемоста Киев не ограничился. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело.

«ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путём предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ведомства Юрий Луценко в Facebook.

По его словам, все причастные к этому (от владельца телеканала до ведущего) вызваны на допрос и в настоящее время готовится представление в суд об аресте активов NEWSONE.

Радикальный диктат

Инициатива восходит к телемостам, которые проводили в 1980-х годах СССР и США. Первый такой мост состоятся в 1982-ом и он был посвящён музыке. Первый политический телемост «Встреча в верхах рядовых граждан», во время которого обсуждались война в Афганистане, права человека и свобода слова в СССР, прошёл в 1986 году, его вели Владимир Познер и Фил Донахью.

«Нам кажется, что идея провести телемост — хорошая. Украине и России нужно садиться за стол переговоров, и это только первый шаг, — заявил накануне источник RT на телеканале NEWSONE. — Националисты, которые в последние пять лет диктуют правила игры всей стране, не могут предложить внятного решения вопроса. На Украине телемост воспринимают как предательство национальных интересов. А что плохого в том, что люди с двух сторон поговорят? Эта история показывает, насколько полярны взгляды в обществе. И это огромная проблема».

Тем не менее инициатива украинского и российского каналов, нацеленная на диалог, взорвала информационно-политическое пространство Украины, вызвав шквал критики и угроз.

Бывший командир нацбата «Азов» Андрей Билецкий, сейчас возглавляющий организацию «Национальный корпус» и занимающий кресло депутата Рады, назвал телемост «информационной диверсией», целью которой является якобы «раскаяние и капитуляция перед силой РФ». Билецкий выдвинул украинскому президенту ультиматум.

Андрей Билецкий

РИА Новости

«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве», — написал Билецкий в своём блоге на сайте издания «Украинская правда».

В противном случае «ответ «зеленым человечкам» Кремля начнут давать «черные человечки», заявил лидер националистов.

По мнению экспертов, экс-комбат «Азова» намерен подобными выпадами нарастить свой политический вес. Такую точку зрения высказал в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Заявление Билецкого — политическая декларация, потому как он хочет сделать политическую карьеру, и таким образом просто рекламирует себя. Но он действительно способен устроить неприятности Владимиру Зеленскому, поскольку обладает определённой популярностью на Украине», — отметил эксперт.

«Слово правды»

Хотя об инициативе российского и украинского телеканалов стало известно только накануне, многие украинские политики и движения уже успели высказаться по этой теме. Перспектива прямого общения россиян и украинцев настолько встревожила депутатов Рады Анну Гопко (от «Самопомощи») и Олега Ляшко (лидер Радикальной партии), что они призвали собрать Совет национальной безопасности. По словам Гопко, на повестке СНБО должна быть «ползучая оккупация украинского медиапространства Кремлем».

С призывом отказаться от проведения телемоста к руководству телеканала NEWSONE обратился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните — и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!» — написал глава кабмина на странице в Facebook.

Правда, большинство комментаторов под этим постом не оценили порыв Гройсмана, обвинив самого премьера в бездействии.

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«Займитесь делом, господин пока ещё премьер-министр! А не бегайте по каналам и кричите о мифическом реванше! Это в первую очередь результат вашей работы!», — возмутились комментаторы.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» также обнародовала на своей странице в социальных сетях комментарий на тему предстоящего телемоста, который называется «вызовом всей информационной безопасности Украины».

«Европейская солидарность» считает, что данный проект — это безусловная легализация российского пропагандистского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении партии.

В свою очередь, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала отреагировать на проведение телемоста Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, министерство информационной политики, правительство и офис Владимира Зеленского.

Не осталась в стороне и Юлия Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» заявила, что расценивает запланированный телемост как «информационную атаку», «составляющую гибридной войны против Украины», и призвала официальные органы не допустить его проведения.

В украинском секторе социальных сетей также преобладают негативные оценки предстоящего телемоста, активно высказываются общественные деятели националистического толка.

Например, руководитель фонда, занятого помощью военным и переселенцам, Мирослав Гай не только назвал на своей странице в Facebook предстоящий телемост «угрозой национальной безопасности», но и призвал «готовить коктейли» — из контекста очевидно, что речь идёт о «коктейлях Молотова».

На фоне столь широкой шумихи президент Украины не мог остаться в стороне и также прокомментировал ситуацию, причём высказался он в тон критикам телемарафона.

«Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», а во втором лагере «политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы», — заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, он добавил, что хотел бы обратиться к украинским журналистам, прежде всего каналов NEWSONE, «112 Украина», ZIK.

«Кто-то купил каналы, но не вас», — сказал Зеленский.

© russia.tv

Секретарь СНБО Александр Данилюк, к которому апеллировали некоторые украинские политики, также прокомментировал высказывания разгневанной общественности, призвав «прекратить истерику» и раскритиковав инициативу. При этом, Данилюк обвинил Петра Порошенко в потворствовании усилению позиций Виктора Медведчука, которого Киев традиционно связывает с Москвой и лично с российским президентом.

«Строительство незаконных «мостов» уже становится специализацией России», — заявил Данилюк, напомнив, что ранее Виктор Медведчук выступал в роли посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Именно предполагаемые связи руководства телеканала NEWSONE с Виктором Медведчуком и ориентация канала на политическую повестку оппозиции вызывает наибольшее возмущение у националистов. В прошлом году в украинских СМИ даже появились слухи о том, что телеканал был якобы выкуплен Медведчуком. Однако на сайте NEWSONE указывается, что действующим владельцем является Тарас Козак — депутат Рады VIII созыва от «Оппозиционного блока». Неудивительно, что телеканал стал площадкой для выступлений сторонников партии, среди которых немало бывших «регионалов», и это не может не раздражать находящихся у власти националистов, отмечают эксперты.

Как напомнил Богдан Безпалько, это не первая атака такого рода — ранее телеканал «Интер» подвергся судебному преследованию только за то, что допустил трансляцию мероприятия, посвящённого Дню Победы.

Ньюс рум первой студии программы "Вести" в здании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

© Максим Блинов / РИА Новости

«Получение информации — это право любого гражданина в свободной стране, особенно если эта страна постоянно декларирует свою верность европейским ценностям. Если информация легальна и транслируется через СМИ, то человек имеет право на её получение. Но, раз идея телемоста вызвала бурю возмущения со стороны представителей режима, значит, он может разрушиться в результате прямого общения между украинцами и россиянами. Это говорит о том, что вся политическая система Украины и вся её медийная сфера основаны на лжи и цензуре», — считает Безпалько.

Поэтому любые мирные инициативы будут встречать сопротивление со стороны политических элит, оформившихся в 2014 году, добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Любое слово правды и любой прямой контакт с жителями России или Донбасса играет против тех политических сил, которые на президентских выборах проиграли, но собираются взять реванш на парламентских. И хотя их голос слышнее всего, эти люди выражают позицию только части населения», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Переломить ситуацию будет непросто»

На 8 июля у здания телеканала NEWSONE было запланировано сразу две акции протеста — одна должна начаться в 20:00 по местному времени, объявление размещено в Facebook. Другую организовала партия Святослава Вакарчука «Голос», акция началась в 9 утра. Если судить по фотографиям, размещенных организаторами мероприятия в сети, протестовать против телемоста пришло относительно немного людей — по разным оценкам, от 160 до 200.

Акция протеста против телемоста между Россией и Украиной у здания телеканала NEWSONE, 8 июля 2019 года.

Facebook

© Вікторія Хоменко

О том, что журналистам телеканала NEWSONE поступили угрозы физической расправы за несколько часов до отмены телемоста написал в Facebook представитель «Оппозиционного блока — за жизнь» Вадим Рабинович.

«Защитить журналистов никто из правоохранителей не хочет! Новая власть поддержала травлю и не желает встать на стороне закона! Фашисты открыто угрожают и запугивают», — сообщил политик.

Эксперты призывают не удивляться тому, что администрация Зеленского, ранее заявлявшая о необходимости переговоров с российской стороной, оказалась не готова заступиться за журналистов.

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«Ситуация обнажает слабость всего политического класса Украины. Зеленский, будучи главой государства, не может перечить какому-то лидеру уличных радикалов, а националисты, в свою очередь, боятся обычного телемоста. Складывается впечатление, что политические элиты рассматривают прямое общение россиян и украинцев как какой-то волшебный «укол», после которого сознание украинских граждан полностью изменится», — считает Богдан Безпалько.

Отмена телемоста не стала неожиданностью для экспертов — по словам Безпалько, у мероприятия с самого начала было мало шансов на то, чтобы состояться.

«Речь может идти о давлении, которое заинтересованные силы могли оказать на NEWSONE. И в любом случае вероятен был вариант, при котором националисты элементарно заблокировали бы доступ в здание телеканала», — пояснил эксперт.

По мнению Владимира Жарихина, у таких инициатив сложные перспективы, так как «партия войны» сильна — например, к ней относятся те 20% украинцев, которые голосовали на президентских выборах за Порошенко.

«Переломить эту ситуацию будет непросто, даже в том случае, если Зеленский действительно попытается начать выполнять Минские соглашения», — подытожил эксперт.