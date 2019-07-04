«Привлечь к ответственности можно будет за любое слово»: в Раду внесён законопроект о запрете нецензурных выражений

Народный депутат Украины Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной раде законопроект, предусматривающий ответственность за использование ненормативной лексики для публичных лиц и СМИ. Дороже всего тиражирование бранных слов может обойтись телерадиокомпаниям — в 10% от лицензионного сбора. Автор инициативы утверждает, что обсценная лексика проникла на Украину «из российской культуры». Эксперты расценивают резонансный документ как приём политического пиара накануне парламентских выборов. Однако источники RT в украинских политических кругах допускают, что на волне «борьбы с влиянием России» законопроект может быть принят, ведь он к тому же позволит усилить контроль над медиа.

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект под названием «О противодействии сквернословию (о дематюкации языка)», который предлагает наказывать публичных лиц и СМИ за употребление и тиражирование ненормативной лексики.

В частности, документ предусматривает штрафные санкции для отдельных граждан и медиа. Например, в том случае, если телерадиокомпания транслирует речь публичного лица, содержащую ненормативную лексику, за это предлагается наложить штраф в размере 10% от лицензионного сбора.

Если же так называемое публичное лицо распространяет нецензурные выражения через интернет, то ему может грозить не только штраф, но и административный арест максимум на 15 суток или до двух месяцев общественных работ. При этом наказывать предполагается, даже если слово, относящееся к обсценной лексике, приведено не полностью.

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При этом наибольший общественный резонанс вызвала вторая статья законопроекта. Она предполагает, что кабинет министров должен опубликовать перечень подлежащих запрету нецензурных слов. Также правительство должно дать точное определение понятию «публичное лицо» и пояснить, какие именно категории граждан под него подпадают.

Автор законопроекта, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец на брифинге для украинских журналистов отнесла к числу публичных людей политиков и писателей. Но только ими, по её словам, список кабмина не должен ограничиваться. Богомолец подчеркнула, что перечень запрещённых ругательств и «публичных лиц», на которых предполагается распространить действие законопроекта, должен обсуждаться всенародно.

Кроме того, депутат считает, что на Украине должна быть создана служба мониторинга нарушителей этого закона. При этом Богомолец особо отметила, что инициатива не касается рядовых граждан, которым нецензурную лексику разрешается применять в неограниченном объёме.

«Этот закон исключительно про публичных особ, публичное пространство и про средства массовой информации», — пояснила парламентарий.

Богомолец также рассказала, что её законопроект — это плод коллективного творчества. Однако подписей соавторов депутата под ним нет.

«Колониальная» брань

О причинах возникновения законодательной инициативы Ольга Богомолец рассказала лишь в общих чертах, подчеркнув, что нецензурные выражения ей не по душе давно, но особое недовольство нардепа вызвал некий информационный ресурс. Свои впечатления от размещённого на нём контента Богомолец описала как «крик души женщины, врача и матери».

Ещё одним поводом для создания документа стали «патриотические» мотивы — Богомолец уверена, что мат привнесён на Украину извне. Об этом также говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ольга Богомолец

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Украинцам исторически была чужда примитивная грязная брань. Она пришла в наш язык как заимствование из российской культуры. Брань, которую на протяжении столетий насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не использовали бранных слов на пример тех, что используются ныне. «Хай би тебе дощ намочив!» («Пусть бы тебя дождь намочил!». — RT), «А щоб тебе лиха година спіткала!» («А чтоб тебя беда постигла». — RT) — вот и вся истинно украинская «брань», которая свидетельствовала про связь древних украинцев с пантеистическим миром природы. Украинцы не любили и не употребляли грубостей «ниже пояса» и не позволяли себе вульгарности», — говорится в пояснительной записке.

Однако эксперты с подобным «историческим» обоснованием не согласны. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT назвал законопроект Богомолец попыткой «демонизировать русскую культуру, отдалить украинский народ от общих корней и общего прошлого». По его словам, нецензурная лексика — это «естественное словообразование».

«Госпоже Богомолец следовало бы изучить вопрос, а не голословно обвинять Россию», — утверждает Безпалько.

С точки зрения политологов, законопроект — это, скорее всего, личная инициатива Богомолец, приём политического пиара в преддверии предстоящих в июле парламентских выборов.

«Этот документ вряд ли когда-нибудь станет законом. Это — лишь элемент предвыборного пиара. Ответственность за использование ненормативной лексики и так закреплена в украинском законодательстве. В кодексе об административных правонарушениях такого рода деяния караются разного рода штрафами и общественными работами», — пояснил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Опасный законопроект»

Повышенную законотворческую активность украинских парламентариев источники RT в украинских политических кругах также связывают с предвыборным периодом.

«Каким образом привлечь к себе внимание? Только зарегистрировать законопроект, который якобы должен мотивировать украинцев «выражаться» не на русском, а на украинском. В попытке проводить «украинизацию» населения депутаты заходят слишком далеко и становятся посмешищем», — заявил источник RT в партии «Батькивщина».

В свою очередь, представитель Радикальной партии в разговоре с RT допустил, что депутаты могут поддержать практически любой законопроект, в котором речь идёт о противодействии России.

«Якобы из-за «борьбы с влиянием России» и принимаются подобные глупые законопроекты, которые на самом деле позволят лучше контролировать СМИ. К примеру, во время ток-шоу в прямом эфире один из гостей нецензурно высказался. А виноват будет телеканал, особенно, если он выступает против руководства страны. То же самое касается оппозиционных печатных и электронных СМИ. Я уверен, что полного списка «нецензурных слов» никто не увидит и привлечь журналистов к ответственности можно будет за любое слово», — подчеркнул собеседник RT.

По словам представителя партии «Народный фронт», в последние годы в республике принято во всех бедах винить только Россию.

«Скоро Москва будет виновата в том, что в подъезде не горит лампочка, не работает лифт, а на улицах — мусор. В попытке слепить из России врага, украинские депутаты дошли до маразма. Странно, почему этот законопроект появился сейчас, а не пять лет назад», — отметил собеседник RT в партии «Народный фронт».

Драка в Верховной Раде Украины

РИА Новости

© Алексей Фурман

В свою очередь, представитель партии «Самопомощь» в беседе с RT отметил, что подобные законодательные инициативы в том числе способствуют дистанцированию Киева от его западных партнёров.

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«Нам каждый раз удаётся удивить ЕС и США, которые считают, что хуже уже не может быть, а украинцы каждый раз убеждают их в обратном. Как вообще можно прислушиваться к мнению украинских чиновников и депутатов, которые на полном серьёзе заявляют, что население «нецензурно выражается» из-за России? И даже пишут соответствующие законопроекты. Поводов для использования непечатной лексики на Украине, кстати, немало, и украинцы от этих слов уж точно не откажутся», — подчеркнул собеседник RT.

Законопроект может привести к конфликтам со СМИ, говорит источник RT в партии «Европейская солидарность» (до 24 мая 2019 года — Блок Петра Порошенко «Солидарность». — RT).

«Вероятно, каждую статью или сюжет должны будут просматривать юристы, поскольку штрафы могут быть огромные. При этом у противников законопроекта фактически не остаётся аргументов. Если против — то «агент Кремля». Под националистическими лозунгами предлагают попросту «закручивать гайки», — подытожил представитель «Европейской солидарности».