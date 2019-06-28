Медведчук: у Зеленского нет ответов на волнующие украинцев вопросы

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у лидера Украины Владимира Зеленского нет ответов на вопросы о том, как прекратить боевые действия в Донбассе и освободить пленных.
Медведчук: у Зеленского нет ответов на волнующие украинцев вопросы
  • Reuters

По словам Медведчука, 55% украинцев выступают за прямой диалог с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Как же без диалога освобождать людей? Как без диалога остановить боевые действия? Это всё вопросы, на которые у господина Зеленского нет ответа», — цитирует политика NEWSONE.

Медведчук подчеркнул, что новую украинскую власть больше интересуют санкции против России, чем ситуация на востоке страны.

«В отношении новой власти меня удивило изначально то, что представители команды господина Зеленского начали заявлять, что «конечно, мы будем придерживаться Минских соглашений, потому что к ним привязаны санкции против России», — напомнил он.

По его мнению, такая идея свидетельствует о цинизме и нежелании решать конфликт в Донбассе.

Ранее Медведчук отказался играть роль посредника Зеленского в переговорах с Россией.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» также заявлял, что риторика Зеленского напоминает политику его предшественника Петра Порошенко.

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