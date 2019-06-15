Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».

По мнению Медведчука, это касается «как внешней политики, так жизненно важных вопросов внутри Украины».

«В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько, ещё часть — Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нём Порошенко», — заявил политик.

Он подчеркнул, что «с этим нельзя мириться».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что новый лидер Украины Владимир Зеленский постепенно превращается в «маленького» экс-президента страны Петра Порошенко.

Также депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила об «абсурдном продолжении политики Порошенко» Зеленским.