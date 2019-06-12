В Раде заявили об «абсурдном продолжении политики Порошенко» Зеленским
«Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко», — заявила Королевская.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский постепенно превращается в «маленького» Порошенко.
5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского лидера во время речи в Брюсселе.
В штабе Зеленского объяснили ситуацию «диверсией» сотрудников МИД Украины и провокацией команды Порошенко.