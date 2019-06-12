В Раде заявили об «абсурдном продолжении политики Порошенко» Зеленским

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в беседе с телеканалом NewsOne заявила об «абсурдном продолжении политики (бывшего президента Украины Петра. — RT) Порошенко» украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко», — заявила Королевская. Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский постепенно превращается в «маленького» Порошенко. 5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского лидера во время речи в Брюсселе. В штабе Зеленского объяснили ситуацию «диверсией» сотрудников МИД Украины и провокацией команды Порошенко.