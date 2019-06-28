Медведчук заявил об отказе играть роль посредника Зеленского

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Медведчук заявил об отказе играть роль посредника Зеленского
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«Я никогда не был и не буду посредником Зеленского», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в аэропорту Минска, где встретился с украинскими пленными, которые были освобождены самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее стало известно, что Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу. 

В начале апреля СМИ писали, что Зеленский в ходе своей избирательной кампании решил в случае победы на выборах президента исключить из переговорного процесса по Донбассу Медведчука.

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