ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных

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Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.
ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что их привезли в аэропорт Минска.

Ожидается, что оттуда они вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком отправятся на Украину.

Как уточняет ТАСС, украинцев уже передали Медведчуку.

Среди освобождённых — Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых в Донбассе лиц.

В МИД России приветствовали данное решение.

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