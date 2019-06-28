ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что их привезли в аэропорт Минска.
Ожидается, что оттуда они вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком отправятся на Украину.
Как уточняет ТАСС, украинцев уже передали Медведчуку.
Среди освобождённых — Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.
Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых в Донбассе лиц.
В МИД России приветствовали данное решение.