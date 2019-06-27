В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР передать пленных Киеву
- ©Konstantin Kokoshkin/Russian Look
- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, Кожин ответил на вопрос, почему темой обмена занимается председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, а не представители властей Украины.
«Это вопрос всё-таки прямых контактов между Киевом и ДНР, но сам факт обмена пленными мы приветствуем», — заявил он.
Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых в Донбассе лиц.
Пасечник заявил, что пленные в пятницу, 28 июня, будут переданы в Минске Медведчуку.