ДНР и ЛНР согласились на освобождение четырёх пленных

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых лиц. Как информирует ТАСС, их передача планируется в Минске 28 июня.

«Надеемся, что освобождение четырёх лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — сказал Пушилин.

Как уточняет агентство, таким образом он ответил на соответствующую просьбу главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По словам Пасечника, четыре человека, удерживаемые в ДНР и ЛНР, будут в пятницу, 28 июня, переданы в Минске Медведчуку.

В апреле в ДНР заявили, что запрашивают у Киева на обмен 98 человек и, в свою очередь, готовы отпустить 15 украинских пленных.

Как отмечал Медведчук, бывший украинский лидер Пётр Порошенко сорвал второй этап обмена пленными в Донбассе, планировавшийся в 2018 году.