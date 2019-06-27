ДНР и ЛНР согласились на освобождение четырёх пленных

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RT
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых лиц. Как информирует ТАСС, их передача планируется в Минске 28 июня.
ДНР и ЛНР согласились на освобождение четырёх пленных

    «Надеемся, что освобождение четырёх лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — сказал Пушилин.

    Как уточняет агентство, таким образом он ответил на соответствующую просьбу главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

    По словам Пасечника, четыре человека, удерживаемые в ДНР и ЛНР, будут в пятницу, 28 июня, переданы в Минске Медведчуку.

    В апреле в ДНР заявили, что запрашивают у Киева на обмен 98 человек и, в свою очередь, готовы отпустить 15 украинских пленных.

    Как отмечал Медведчук, бывший украинский лидер Пётр Порошенко сорвал второй этап обмена пленными в Донбассе, планировавшийся в 2018 году.

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