ДНР требует от Киева вернуть 98 человек в рамках обмена пленными

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Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что ДНР запрашивает у Киева на обмен 98 человек и, в свою очередь, готова отпустить 15 украинских пленных.
ДНР требует от Киева вернуть 98 человек в рамках обмена пленными
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«В данный момент мы 98 человек запрашиваем на обмен. Но украинская сторона отвечает, что не будет отдавать обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с конфликтом, и тех, кто идёт по особо тяжким статьям», — приводит РИА Новости слова Морозовой.

Она отметила, что ДНР готова выставить на обмен 15 человек.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Пётр Порошенко сорвал второй этап обмена пленными в Донбассе по формуле «всех установленных на всех установленных», планировавшийся в 2018 году.

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