ДНР требует от Киева вернуть 98 человек в рамках обмена пленными
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- РИА Новости
«В данный момент мы 98 человек запрашиваем на обмен. Но украинская сторона отвечает, что не будет отдавать обвиняемых в совершении преступлений, не связанных с конфликтом, и тех, кто идёт по особо тяжким статьям», — приводит РИА Новости слова Морозовой.
Она отметила, что ДНР готова выставить на обмен 15 человек.
Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Пётр Порошенко сорвал второй этап обмена пленными в Донбассе по формуле «всех установленных на всех установленных», планировавшийся в 2018 году.