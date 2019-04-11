Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена «всех на всех» в Донбассе
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире «112 Украина».
По его словам, в декабре 2017 года удалось добиться уступок, которые привели к тому, что произошёл первый этап обмена.
«К сожалению, после этого в январе, феврале, марте (2018 года. — RT) киевская власть в лице Порошенко категорически отказалась проводить второй этап обмена «всех установленных на всех установленных», — цитирует его РИА Новости.
Как указал политик, данный обмен можно провести в течение пяти дней, если будет согласие президента Украины.
Ранее Медведчук заявил, что считает невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу.