Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена «всех на всех» в Донбассе

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Пётр Порошенко сорвал второй этап обмена пленными в Донбассе по формуле «всех установленных на всех установленных», планировавшийся в 2018 году.
Медведчук обвинил Порошенко в срыве обмена «всех на всех» в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

По его словам, в декабре 2017 года удалось добиться уступок, которые привели к тому, что произошёл первый этап обмена.

«К сожалению, после этого в январе, феврале, марте (2018 года. — RT) киевская власть в лице Порошенко категорически отказалась проводить второй этап обмена «всех установленных на всех установленных», — цитирует его РИА Новости.

Как указал политик, данный обмен можно провести в течение пяти дней, если будет согласие президента Украины.

Ранее Медведчук заявил, что считает невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу.

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