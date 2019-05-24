Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Олег Бабанин.
«Медведчук не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует... Тем более что Зеленский вчера заявил, что не собирается вести переговоры с Россией», — цитирует агентство представителя пресс-службы политика.
При этом ранее Медведчук также заявлял о невозможности для себя представлять интересы новой власти в переговорах с самопровозглашёнными республиками из-за различий по принципиальным вопросам.
«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — подчеркнул он в интервью газете «Взгляд».
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан признал необходимость начала переговоров с Россией ради мира в Донбассе.