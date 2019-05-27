В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
- РИА Новости
«Пока Москва не знает, с кем можно контактировать по этому вопросу», — сказал он.
Песков отметил эффективность работы Медведчука.
«Здесь можно только выразить сожаление, потому что он всё-таки неоднократно доказывал и показывал свою эффективность вот на том поприще, на котором он был задействован в последние годы. Он имел контакты и в Киеве, он имел контакты и в Москве», — добавил он.
Как подчеркнул Песков, украинский политик «использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области».
Ранее стало известно, что Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу.
В начале апреля СМИ писали, что Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента собирается исключить из переговорного процесса по Донбассу Медведчука.