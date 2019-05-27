В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу

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В Кремле сожалеют в связи с выходом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
  • РИА Новости

«Пока Москва не знает, с кем можно контактировать по этому вопросу», — сказал он.

Песков отметил эффективность работы Медведчука.

«Здесь можно только выразить сожаление, потому что он всё-таки неоднократно доказывал и показывал свою эффективность вот на том поприще, на котором он был задействован в последние годы. Он имел контакты и в Киеве, он имел контакты и в Москве», — добавил он.

Как подчеркнул Песков, украинский политик «использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области».

Ранее стало известно, что Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу. 

В начале апреля СМИ писали, что Владимир Зеленский в случае победы на выборах президента собирается исключить из переговорного процесса по Донбассу Медведчука.

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