Медведчук: обмен «всех на всех» в Донбассе возможен за несколько дней
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Чтобы произвести обмен всех удерживаемых на всех удерживаемых, надо несколько дней. Потому что списки согласовываются как с одной, так и с другой стороны», — заявил Медведчук.
Он подчеркнул, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в течение последних полутора лет предлагают такой вариант, но Киев по-прежнему отказывается реагировать на это предложение.
Ранее Медведчук заявил о нежелании играть роль посредника президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией.
28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их Медведчуку в аэропорту Минска.
В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР освободить пленных украинских граждан.