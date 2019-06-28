Медведчук: обмен «всех на всех» в Донбассе возможен за несколько дней

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.
Медведчук: обмен «всех на всех» в Донбассе возможен за несколько дней
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы произвести обмен всех удерживаемых на всех удерживаемых, надо несколько дней. Потому что списки согласовываются как с одной, так и с другой стороны», — заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в течение последних полутора лет предлагают такой вариант, но Киев по-прежнему отказывается реагировать на это предложение.

Ранее Медведчук заявил о нежелании играть роль посредника президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией.

28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их Медведчуку в аэропорту Минска.

В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР освободить пленных украинских граждан.

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