Медведчук: обмен «всех на всех» в Донбассе возможен за несколько дней

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что провести обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы произвести обмен всех удерживаемых на всех удерживаемых, надо несколько дней. Потому что списки согласовываются как с одной, так и с другой стороны», — заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в течение последних полутора лет предлагают такой вариант, но Киев по-прежнему отказывается реагировать на это предложение.

Ранее Медведчук заявил о нежелании играть роль посредника президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией.

28 июня ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных и передали их Медведчуку в аэропорту Минска.

В МИД России приветствовали решение ДНР и ЛНР освободить пленных украинских граждан.