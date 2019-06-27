В ЛНР назвали имена пленных, которых передадут Киеву

Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых, как ожидается, передадут Киеву в Минске.

«Мы приняли решение поддержать инициативы партии «За жизнь» и освободить четверых заключённых, которые завтра будут переданы в Минске господину Виктору Медведчуку», — приводит РИА Новости его слова.

Как указывается, в списке находятся Дмитрий Великий, который приговорён по статье «Осуществление террористической деятельности» к 15 годам лишения свободы, Яков Веремейчик, обвиняемый по делу о геноциде и применении запрещённых средств войны.

Также речь идёт об Эдуарде Михееве, который осуждён по статье «Государственная измена» к 12 годам, и Максиме Горяйнове, приговорённом к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.

Как подчеркнул Пасечник, к настоящему времени самая важная задача — этим «шагом стимулировать украинские власти к тому, чтобы они в конечном счёте пошли на обмен «всех на всех».

Ранее самопровозглашённые ДНР и ЛНР дали согласие на освобождение четырёх удерживаемых лиц.

Ожидается, что их передача состоится в Минске 28 июня.