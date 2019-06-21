«Решать вопрос напрямую»: депутат Рады заявил о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

В Совфеде уверены, что Киев неизбежно начнёт диалог с Москвой, однако сообщать о таких намерениях должен президент Украины либо глава его администрации. Ранее депутат Верховной рады Михаил Поплавский заявил, что команда Владимира Зеленского занимается подготовкой к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Поплавского, Зеленский осознаёт свою «миссию по урегулированию ситуации в Донбассе». При этом Путин отмечал противоречивость высказываний своего украинского коллеги и раскритиковал его за отказ от диалога с ДНР и ЛНР.

О встрече с участием президентов государств должны сообщать их представители, а не сторонние лица. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на слова депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт подготовку к встрече с Владимиром Путиным.

«О подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации — официально сообщить, что готовится встреча. А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал. Так что надо ждать более серьёзных заявлений», — сказал Цеков в беседе с RT.

Тем не менее сенатор отметил, что Украина неизбежно выйдет на диалог и будет стремиться к организации встречи.

«Это необходимо, прежде всего, Киеву. Да, Порошенко занимал одну позицию, но сейчас другой президент. Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще по каким-то контактам между Россией и Украиной», — считает Цеков.

Накануне Михаил Поплавский со ссылкой на собственные сведения сообщил, что представители президента Украины занялись подготовкой к встрече с российским лидером. По его словам, это необходимо для достижения мира в Донбассе.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами», — заметил он.

«Просто приехать недостаточно — нужны предложения, нужно согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — заявил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, украинский лидер осознаёт свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе.

«Это трагедия. И мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — добавил нардеп.

Поплавский является членом комитета Верховной рады по вопросам науки и образования, а также ректором Киевского национального университета культуры и искусств. Кроме того, он возглавляет избирательный список Аграрной партии Украины на внеочередных выборах в парламент, намеченных на 21 июля.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что российская сторона уже комментировала возможность встречи Путина с Зеленским.

«Во-первых, Россия готова предоставить Украине шанс. Во-вторых, для этого необходима демонстрация того, что украинские власти готовы начать движение навстречу выполнению Минских соглашений. В-третьих, на Украине должно быть дееспособное правительство и должны пройти выборы в Верховную раду. Собственно говоря, до того момента, пока не будут назначены новые премьер-министр и министр иностранных дел, рано говорить о намерениях администрации Зеленского. И последний момент заключается в том, что необходимы прямые переговоры с Донбассом, от которых Киев всё время отказывается», — пояснил собеседник RT.

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что рассчитывает на скорое возвращение Крыма, поскольку полуостров, по его мнению, принадлежит Украине. Украинский лидер также ответил журналистам на вопрос, что он скажет Путину во время первой встречи.

«Начнём с того, что Донбасс и Крым принадлежат Украине», — ответил украинский президент.

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Комментируя это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что, если такое общение состоится, то Владимир Путин начнёт беседу «с правильных фраз».

Напомним: президент России неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт, поскольку полуостров является неотъемлемой частью РФ.

Между тем Владимир Путин с начала июня несколько раз отвечал на вопрос о возможном диалоге с украинским президентом. Так, в ходе Петербургского международного экономического форума глава государства отметил противоречивость высказываний Зеленского о России, а также тот факт, что новый украинский лидер пока себя никак не проявил в качестве политика.

«А я что, отказывался? Мне никто не предлагал», — сказал Путин, комментируя отсутствие контактов с президентом Украины.

При этом в ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, российский лидер раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Глава государства заметил, что его украинский коллега сделал «ядром своей избирательной кампании» разрешение конфликта в Донбассе, однако впоследствии сменил риторику.

«В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», — пояснил президент РФ.