Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
- РИА Новости
«Но (они. — RT) сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко в интервью порталу Glavcom. Его слова приводит РИА Новости.
Бывший президент отметил, что не хотел бы давать советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако предположил, что «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России следует брать в расчёт.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече. По его словам, он начнёт с того, что «Донбасс и Крым — это Украина».
Также депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.