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Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
  • РИА Новости

«Но (они. — RT) сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко в интервью порталу Glavcom. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший президент отметил, что не хотел бы давать советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако предположил, что «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России следует брать в расчёт.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече. По его словам, он начнёт с того, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Также депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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