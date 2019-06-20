Владимир Путин ответит на вопросы россиян в ходе прямой линии

В четверг, 20 июня, проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В этом году главе государства поступило свыше 1 млн обращений: большинство россиян задают вопросы, касающиеся ЖКХ, здравоохранения, образования и социального обеспечения. Путин отвечает на вопросы граждан страны в подобном формате уже в 17-й раз, из них четыре — в качестве премьер-министра. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Михаил Климентьев