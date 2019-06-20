Владимир Путин ответит на вопросы россиян в ходе прямой линии
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
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20 июня 2019
Прямая линия с Владимиром Путиным началась!
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Пока 17-я по счёту прямая линия с Владимиром Путиным не стартовала предлагаем вам инфографику о длительности предыдущих программ.
- Длительность прямых линий с Владимиром Путиным
- RT
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин просмотрел множество обращений граждан перед прямой линией.
«Он сам работал с массивом, очень много посмотрел обращений граждан. То есть он понимает пульс: понимает, что именно является приоритетом для граждан, что является важным... Давайте не будем забегать вперёд. Скажу лишь, что набор тем, с одной стороны, достаточно традиционен, но, с другой стороны, акценты из года в год смещаются», — сказал Песков в эфире Первого канала.
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К одному из главных медийных событий этого лета готовятся не только жители РФ и сам Владимир Путин, но и чиновники. Как отмечали в пресс-службах ведомств, выйти на видеосвязь и в случае необходимости дать объяснения готовы региональные правительства и губернаторы.
В среду, 19 июня, глава государства провёл совещание по подготовке прямой линии. На нём присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов, пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
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Согласно последним данным, общее число вопросов, поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным, уже превысило 1,5 млн. Примерно 891 тыс. обращений было сделано по телефону.
При этом через мобильное приложение было задано почти 88 000 вопросов, 83 250 — через специальную форму на сайте программы, а 60 000 обращений поступило из социальных сетей.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 75% россиян собираются следить за прямой линией с президентом России.
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Если вы ещё не задали вопрос главе государства, то это можно сделать различными способами.
Например, по телефону 8 (800) 200–40–40. Также можно совершить видеозвонок. Обращения в виде смс и ммс принимаются по номеру 0–40–40 только для абонентов мобильных операторов РФ.
Кроме того, задать вопрос Владимиру Путину можно посредством специального приложения и через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
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Вернёмся к текущему мероприятию. Свои вопросы Владимиру Путину граждане России начали отправлять с 8:00 мск 9 июня.
Согласно данным сайта moskva-putinu.ru, куда поступает часть обращений, одними из наиболее волнующих тем для россиян являются здравоохранение, социальное обеспечение и тарифы на коммунальные услуги.
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Кроме того, глава государства в прошлом году ответил на блиц-опрос.
Ведущие спросили Владимира Путина, чем ему пришлось пожертвовать ради поста президента. Также глава государства рассказал об отцовском совете, который хочет передать внукам, и раскрыл своё отношение к вере в Бога.
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В 2018 году украинка Ирина Баракат обратилась к Путину в ходе прямого включения из Военно-медицинской академии, где проходила реабилитацию, — женщина пострадала при обстреле в сирийском Алеппо. У неё были ампутированы нога и правая кисть.
Баракат попросила дать ей российское гражданство, чтобы она могла получить функциональные протезы, а также увидеть своих детей и мужа, которые являются гражданами Сирии. Вскоре женщина была принята в гражданство РФ.
«Мне недавно сделали протез на ногу, а вскоре должны установить бионический протез на руку, — рассказала RT Баракат. — Я буду третьим человеком в стране, у которого будет такой протез. Я увлеклась флор-боллом — хоккеем на электрических инвалидных колясках. Старший сын получил гражданство, а средний сын и дочь сейчас имеют разрешение на временное проживание. Дети ходят в школу, готовятся к ЕГЭ и ОГЭ. Муж — фармацевт по профессии — работу в России пока не нашёл, поэтому периодически ездит в Сирию. Живём мы в Петербурге в квартире по соцнайму. Я абсолютно счастлива и очень рада находиться вместе с семьёй».
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Из года в год Путину неоднократно жаловались на проблемы с получением российского гражданства. Например, в 2017 году в ходе прямой линии 66-летний французский журналист Дмитрий де Кошко рассказал президенту о проблемах с получением российского паспорта, возникающих у русских, живущих за границей.
«Не знаю, насколько прямой эффект произвёл именно мой вопрос, однако лоббирование этой темы в Госдуме после той прямой линии определённо усилилось, — отметил в беседе с RT де Кошко. — С тех пор гражданство получили, например, художник Оскар Рабин, руководитель Национальной организации витязей и ещё несколько человек».