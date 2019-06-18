В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
  • ©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Отвечая на вопрос о возможной первой фразе Путина при общении с Зеленским, Песков отметил, что российский лидер всегда начинает общение с «правильных фраз».

«И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнёт общение с правильных фраз», — добавил Песков.

Ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече. Украинский лидер отметил, что затронул бы темы Донбасса и Крыма.

В начале июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с Зеленским, однако пока предложений о переговорах даже не поступало.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что о возможности проведения встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе говорить не приходится.

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