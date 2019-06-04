«Политический тупик»: в Крыму отреагировали на разработку командой Зеленского плана «возвращения» полуострова

В России отреагировали на сообщение пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о намерении Владимира Зеленского обсудить с руководителями ЕС и НАТО стратегию «возвращения Крыма». В Госсовете Республики Крым эти заявления назвали «пустым звуком». Как отмечают парламентарии, полуостров безальтернативно является частью РФ, а Зеленский, спекулируя на этой теме, лишь повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко. В свою очередь, в Госдуме подчеркнули, что даже в Европе считают Крым российским регионом.

Планы Владимира Зеленского по «возвращению» Крымского полуострова под юрисдикцию Киева, о которых заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, не имеют под собой оснований. Об этом в беседе с RT сказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Не сомневаюсь, что в нём, кроме предложения давления на РФ и вещания украинских каналов на Крым, больше ничего нет. А в ближайшие дни мы услышим, что новая стратегия приносит хорошие плоды, просто старая власть её неправильно применяла», — подчеркнул Бальбек.

По его словам, такая стратегия украинского лидера бесполезна, поскольку даже в Европе все понимают, что это территория Российской Федерации.

«Конечно, модно тусануться в Европе — вот главная цель поездки. Пусть все увидят рукопожатность нового президента, услышат его новые идеи, а Крым — это так, для красного словца, никто в его возвращение не верит. Но тут, что называется, дело принципа. Так что это заявление — буря в стакане воды», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что Зеленский в крымском вопросе наступает на те же грабли, что и экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Все эти обсуждения — пустой звук, пустые слова, которые, кроме декларативных заявлений, ничего за собой не несут, потому что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Если Зеленский будет пытаться спекулировать на крымском вопросе, как это делал Порошенко, то зайдёт не только в политический тупик собственной карьеры, но и будет продолжать вести в пропасть собственное государство», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, полуостров никогда не вернётся в состав Украины и вопрос такой даже не будет подниматься.

«Лучше бы Зеленский говорил сегодня не о стратегии возвращения Крыма, а о стратегии развития украинского государства, которой нет. Если Зеленский хочет хорошего будущего для своей страны, если он хочет сохранения украинского государства хотя бы в том виде, в котором оно сегодня существует, то это возможно сделать только через конструктивные переговоры с Российской Федерацией. Что касается Крыма, здесь для Украины нет никакого пути, никакой альтернативы тому, что полуостров — часть России», — указал Ганжара.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель во время брифинга сообщила, что Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель 4—5 июня проведёт переговоры с высокопоставленными представителями Евросоюза и НАТО. На встречах украинский лидер намерен обсудить вопрос «возвращения Крыма», ставшего российским регионом после проведения там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут», — цитирует Мендель украинский портал ТСН.

По её словам, позиция Киева относительно принадлежности полуострова не изменилась.

Заметим, что на сайте президента Украины не приведены заявления, посвящённые Крыму. Там указывается, что Зеленский намерен заверить западных партнёров в том, что курс Украины «на европейскую и евроатлантическую интеграцию» не претерпел изменений. Кроме того, указывается, что глава государства проведёт в столице Бельгии встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, что во время инаугурационной речи Владимир Зеленский назвал одной из первоочередных задач возвращение Крыма. Между тем в Москве неоднократно подчёркивали, что этот вопрос закрыт.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 мая.

Санкции

В то же время в Евросоюзе намерены продлить санкции по Крыму и Севастополю, сообщил накануне ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе. Ограничительные меры касаются импорта продукции в страны Евросоюза, инвестиций в регион, экспорта товаров и технологий в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также в сферах нефти, газа и минеральных ресурсов.

«Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остаётся неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены ещё на год, как это делалось ранее», — сказал собеседник агентства.

По его словам, принятие официального решения ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

При этом вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский указал, что такое решение Брюсселя не повлияет на развитие экономики полуострова, поскольку регион жил в таком режиме изначально.

«С каждым годом Крым становится всё более самодостаточным субъектом, поэтому не нуждается ни в услугах компаний, которые вводят санкции, ни в политических или экономических решениях их стран. Мы абсолютно самодостаточны», — цитирует его РИА Новости.