Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Совет Евросоюза официально продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Как отмечается в пресс-релизе, ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 года.

Из сообщения следует, что меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в объединении. В частности, они включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя, а также инвестиции в них.

В мае ЕС ввёл новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.