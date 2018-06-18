Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

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Совет Евросоюза официально продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.
Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
  • © Bernd Lauter
  • globallookpress.com

Как отмечается в пресс-релизе, ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 года.

Из сообщения следует, что меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в объединении. В частности, они включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя, а также инвестиции в них.

В мае ЕС ввёл новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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