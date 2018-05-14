ЕС ввёл новые санкции из-за проведения президентских выборов в Крыму

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Европейский союз ввёл новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС.
ЕС ввёл новые санкции из-за проведения президентских выборов в Крыму
  • globallookpress.com
  • © Wiktor Dabkowski

Отмечается, что в санкционный список попали пять человек за участие в организации президентских выборов на полуострове.

По данным ЕС, речь идёт о лицах, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя».

Ранее источник сообщил, что ЕС решил ввести новые ограничительные меры в связи с проведением выборов в Крыму. 

При этом президент Украины Пётр Порошенко отметил, что поддерживает решение ЕС о введении новых ограничительных мер. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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