ЕС ввёл новые санкции из-за проведения президентских выборов в Крыму

Европейский союз ввёл новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС.

Отмечается, что в санкционный список попали пять человек за участие в организации президентских выборов на полуострове.

По данным ЕС, речь идёт о лицах, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя».

Ранее источник сообщил, что ЕС решил ввести новые ограничительные меры в связи с проведением выборов в Крыму.

При этом президент Украины Пётр Порошенко отметил, что поддерживает решение ЕС о введении новых ограничительных мер.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.