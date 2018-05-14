ЕС ввёл новые санкции из-за проведения президентских выборов в Крыму
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Отмечается, что в санкционный список попали пять человек за участие в организации президентских выборов на полуострове.
По данным ЕС, речь идёт о лицах, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя».
Ранее источник сообщил, что ЕС решил ввести новые ограничительные меры в связи с проведением выборов в Крыму.
При этом президент Украины Пётр Порошенко отметил, что поддерживает решение ЕС о введении новых ограничительных мер.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.