Источник: ЕС принял новые ограничительные меры из-за проведения выборов в Крыму

ЕС принял новые ограничительные меры в отношении пяти физических лиц из-за проведения выборов в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.