Источник: ЕС принял новые ограничительные меры из-за проведения выборов в Крыму
ЕС принял новые ограничительные меры в отношении пяти физических лиц из-за проведения выборов в Крыму.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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