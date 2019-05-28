Правовой конфликт: в России назвали бесперспективными попытки Украины изменить статус Керченского пролива

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиться определения статуса Керченского пролива как международного. По её словам, это позволит снять многие существующие вопросы и ликвидировать правовую неопределённость. Комментируя эту инициативу, российские парламентарии отметили, что она противоречит нормам международного права и действующим соглашениям между Россией и Украиной. «Любые инсинуации по вопросу изменения статуса пролива направлены на дестабилизацию ситуации в Азово-Черноморском регионе», — подчеркнули в Совфеде.

Украинские власти намерены добиваться официального признания статуса Керченского пролива как международного. Об этом в эфире радио «Новое время» заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределённости в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — сказала дипломат.

При этом она констатировала важную роль, которую до сих пор играет Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, регламентирующий порядок использования этой акватории.

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«Даже в последних слушаниях председатель трибунала (Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге. — RT) ссылался на это соглашение как договор, который обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции», — добавила Зеркаль.

Стоит отметить, что замминистра выступает против денонсации этого договора, тогда как её начальник Павел Климкин и ряд других украинских чиновников и политиков неоднократно грозились разорвать соглашение.

В этом документе, в частности, прописано, что любые связанные с договором споры должны урегулироваться «путём консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами». Однако вопрос совместного использования акватории до сих пор окончательно не разрешён — украинские власти пытаются воспротивиться тому, чтобы запрашивать разрешение на проход кораблей через пролив у Керченского порта, как того требует Россия.

Ситуация в Азовском регионе существенно обострилась после того, как весной 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» и его экипаж. Через полгода группа кораблей ВМС Украины попыталась в нарушение установленных правил прорваться из Чёрного в Азовское море, нарушив границу РФ. В результате провокация была пресечена, а корабли и 24 военнослужащих задержаны и позднее арестованы.

Вечером в понедельник, 27 мая, Елена Зеркаль также сообщила, что украинский МИД подготовил дипломатическую ноту Москве, в которой Киев требует «немедленно выполнить» требование гамбургского трибунала. «Мы готовы забрать всё то, что мы должны забрать в соответствии с решением: и корабли, и людей», — заявила Зеркаль.

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Напомним, российская сторона не участвовала в этом разбирательстве, поскольку считает что рассмотрение керченского инцидента находится вне юрисдикции Международного трибунала по морскому праву (МТМП). В российском МИД подчёркивали намерение последовательно отстаивать и доказывать эту позицию. Об этом же накануне заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавивший, что до каких-либо переговоров о возврате на Украину задержанных моряков должно завершиться следствие по факту нарушения закона о границе и состояться суд.

Добавим, что глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» не исключил новых провокаций, аналогичных ноябрьскому инциденту в Керченском проливе.

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову», — отметил Кулишов.

По его словам, Киев официально не отказался от ранее озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, на борту которых помимо военных могут находиться международные наблюдатели и представители зарубежных СМИ.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — сказал глава Погранслужбы.

Вместе с тем он добавил, что российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с Киевом, хотя и готова к любому развитию событий в Азово-Черноморском регионе.

Комментируя последние заявления украинских дипломатов о намерении добиться определения статуса Керченского пролива как международного, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди подчеркнула, что такая инициатива банально противоречит действующим соглашениям.

«Керченский пролив не может быть предметом определения международного статуса, поскольку это противоречит нормам международного права, а также ратифицированным ранее как Россией, так и Украиной межправительственным договорам, в соответствии с которыми воды Керченского пролива имеют специальный статус внутренних вод РФ и Украины, которые находятся в общем пользовании», — рассказала RT сенатор.

Любые инсинуации по вопросу изменения статуса пролива или Азовского моря надуманны и направлены на дестабилизацию ситуации в Азово-Черноморском регионе, уверена политик.

«Действия же Украины, объявившей о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывающей отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, очевидно направлены на милитаризацию Азовского моря», — добавила Ковитиди.

Аналогичного мнения придерживается и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Эта инициатива абсолютно беспредметная, она не имеет под собой никаких оснований, она не может быть реализована», — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

Об отсутствии перспектив на изменение статуса Керченского пролива рассказал RT и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, отметивший, что статус этого пролива могут определить только Россия и Украина при обоюдном согласии.

«Без официального согласия Москвы никаких изменений не будет. В настоящий момент Киев хочет международного статуса лишь для того, чтобы на официальной основе дать возможность кораблям НАТО беспрепятственно шастать в наших водах между Чёрным и Азовским морем. А все заверения о том, что это нужно для экономического развития региона — это лукавство и дезинформация», — заявил парламентарий.

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Собеседник RT полагает, что Киев делает всё, чтобы флот НАТО «прописался» в районе Мариуполя, а военные конвои альянса проходили на виду у жителей Керчи.

«Желание нового статуса — это и есть та психологическая война, которую объявил нашей стране президент Зеленский. Но, как говорится, «кина не будет», потому что желание Украины нас не устраивает, а мнение её западных союзников вообще не интересует», — добавил Бальбек.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Керченский пролив де-факто является частью России и, хотя международное сообщество пока не признаёт Крым российским регионом, это не имеет принципиального значения.

«У нас есть приоритет внутреннего законодательства, и Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу. Всё, что Украина делает в этом направлении, деструктивно и отдаляет возможность нормализации отношений с Россией. Пока Киев будет использовать внешние инструменты для давления на Москву, отношения продолжат деградировать», — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, такой вариант развития ситуации является оптимальным лишь для определённой части украинского истеблишмента, тогда как для большинства граждан страны важны нормальные отношения с Россией, уверен Брутер.