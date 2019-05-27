МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы МИД Украины Елену Зеркаль.

«Мы уже подготовили дипломатическую ноту к России. Сегодня она пойдёт в российский МИД. В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из «Лефортова», — сказала дипломат.

По её словам, Украина готовит обращения «ко всем министрам иностранных дел», чтобы «они все обратились к России с тем, что она обязана исполнить решение трибунала» и выдать моряков и судна.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить украинских военных. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.

В Кремле, комментируя решение трибунала, отметили, что Москва продолжит отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе.

27 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков.

Подробнее — в материале RT.