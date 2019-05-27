Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.

Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

«Апелляционными постановлениями Мосгорсуда... постановления Лефортовского суда Москвы, которыми в отношении обвиняемых продлены сроки содержания под стражей, оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили о неизменности точки зрения России в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который постановил освободить украинских моряков.

Военнослужащие Украины были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России в районе Керченского пролива.