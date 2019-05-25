В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

«Не вижу смысла разговаривать с теми, кто нас не слышит. Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят. Либо Украина признает преднамеренную провокацию в Керченском проливе и извинится — и тогда мы поговорим о возвращении моряков и кораблей, — либо какие бы судьи какие бы приговоры ни подписывали и какими печатями их ни заверяли, украинские катера останутся в Керчи, а моряки — в тюрьме. Потому что мы держава, а не чья-то марионетка. И на окрики ни из Гааги, ни из Стокгольма, ни из Вашингтона мы реагировать не собираемся. У нас есть чёткая позиция, и мы её разъяснили», — заявил он.

По словам депутата, складывается впечатление, что «Киев сознательно не хочет вернуть моряков на родину».

«Они жертвы чужих политических игр. Сначала Порошенко, а теперь Зеленского. И вместо того чтобы выбрать прямой путь и сделать первый шаг, Украина выбирает окольный, которому конца и края не видно. А значит, сегодня Киеву эти моряки не нужны. Вместо них нужны бумаги из международного трибунала, заявления западных политиков, какие-то новые санкции против России — всё это нужно, кроме своих людей», — сказал Бальбек.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Отмечается, что российская сторона извещала Международный трибунал по морскому праву о том, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку он не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по инциденту в Керченском проливе.