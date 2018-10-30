В МИД Украины выступили против денонсации договора об Азовском море

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев «ничего не получит» в случае денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV.

«C точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего, что изменится в случае денонсации договора Украиной.

По её словам, Киев в таком случае может получить новый территориальный спор с Москвой относительно делимитации Азовского моря

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что властям страны не нужно разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.