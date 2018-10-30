В МИД Украины выступили против денонсации договора об Азовском море

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев «ничего не получит» в случае денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV.

«C точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего, что изменится в случае денонсации договора Украиной.

По её словам, Киев в таком случае может получить новый территориальный спор с Москвой относительно делимитации Азовского моря

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что властям страны не нужно разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить