В Раде призвали не разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю

Депутат Верховной рады Украины, член фракции Блок Петра Порошенко Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что властям страны не нужно разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

«Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно», — считает Денисенко.

По его словам, в случае разрыва соглашения Киев «сам себя загонит в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик».

Также он заявил о необходимости наращивать группировки украинских кораблей. По его словам, Киеву следует «выстраивать свой паритет».

Ранее стало известно, что Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю.