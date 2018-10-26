В Раде призвали не разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю
«Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно», — считает Денисенко.
По его словам, в случае разрыва соглашения Киев «сам себя загонит в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик».
Также он заявил о необходимости наращивать группировки украинских кораблей. По его словам, Киеву следует «выстраивать свой паритет».
Ранее стало известно, что Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю.