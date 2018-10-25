Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
«Переходим к следующему пункту, ситуация в Азовском море, голосование в целом по резолюции. Кто за, кто против, воздержались. Одобрено», — огласил председатель сессии ЕП в Страсбурге.
В документе также предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».
Ранее заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк назвал «угрожающей» ситуацию в Азовском море.
12 октября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».