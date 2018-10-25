Европарламент подготовил резолюцию по Азовскому морю

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Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море.
Европарламент подготовил резолюцию по Азовскому морю
  • РИА Новости

В частности, предлагается назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу, который займётся положением дел в регионе.

В документе содержится призыв к Совету ЕС потребовать от России немедленно прекратить «интенсивные и дискриминационные инспекции судов» и при необходимости рассмотреть ответные меры.

Кроме того, европарламентарии указали на «возможную опасность захвата Россией украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море по достижении ей своей цели превратить его в своё внутреннее озеро».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации в регионе.

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