Европарламент подготовил резолюцию по Азовскому морю

Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море.

В частности, предлагается назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу, который займётся положением дел в регионе.

В документе содержится призыв к Совету ЕС потребовать от России немедленно прекратить «интенсивные и дискриминационные инспекции судов» и при необходимости рассмотреть ответные меры.

Кроме того, европарламентарии указали на «возможную опасность захвата Россией украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море по достижении ей своей цели превратить его в своё внутреннее озеро».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации в регионе.